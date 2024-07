Vroče poletje: nasveti, ki vam lahko rešijo počitnice

Poletje, sonce, morje, potepanje, aktivno odkrivanje najbolj skritih kotičkov sveta … To je čas za popoln odklop in regeneracijo. Vendar visoke temperature in močno sonce zahtevajo nekaj prilagajanja – saj ne želite, da bi sredi dopusta obležali, se slabo počutili in po nepotrebnem skrajšali svoj oddih ali bili primorani poiskati zdravstveno pomoč?

Sončni žarki ustvarjajo čarobne trenutke, vendar pa s seboj prinašajo tudi tveganje za naše zdravje. Med najbolj nevarnimi posledicami pretirane izpostavljenosti soncu in vročini je sončarica, ki lahko prizadene vsakogar, še posebej otroke, športnike in aktivne popotnike.

Sončarica je nevarno stanje, ki nastane zaradi dolgotrajne izpostavljenosti visokim temperaturam in soncu, ko telo ne more več učinkovito uravnavati svoje temperature. Naše telo se običajno hladi z znojenjem, vendar v ekstremnih razmerah ta mehanizem ne zadostuje. Ko se telesna temperatura dvigne nad 40 °C, lahko to povzroči hude zdravstvene težave in celo smrt, če ne ukrepamo pravočasno. Otroci so še posebej ranljivi, saj njihova telesa težje uravnavajo temperaturo in se hitreje pregrejejo.

Zato je ključno, da v tem pregretem in vlažnem ozračju prilagodite svoje dejavnosti na prostem, hkrati je pomembno tudi, da pravočasno prepoznate prve znake sončarice, saj boste le tako lahko pravočasno ukrepali.

Simptomi sončarice lahko vključujejo:

Visoka telesna temperatura: ko telesna temperatura preseže 40 °C, je to jasen znak za alarm.

ko telesna temperatura preseže 40 °C, je to jasen znak za alarm. Močno znojenje: čeprav je znojenje naraven način hlajenja telesa, lahko pri sončarici znojenje preneha, ko se telo izčrpa.

čeprav je znojenje naraven način hlajenja telesa, lahko pri sončarici znojenje preneha, ko se telo izčrpa. Rdeča, vroča in suha koža: koža postane suha in vroča na dotik, saj telo ne more več proizvajati znoja.

koža postane suha in vroča na dotik, saj telo ne more več proizvajati znoja. Pospešeno dihanje in srčni utrip: telo poskuša povečati pretok krvi, da bi se ohladilo, kar povzroča hitro dihanje in utrip.

telo poskuša povečati pretok krvi, da bi se ohladilo, kar povzroča hitro dihanje in utrip. Glavobol in omotica: povišana telesna temperatura vpliva na delovanje možganov, kar lahko povzroči glavobole in občutek omotičnosti.

povišana telesna temperatura vpliva na delovanje možganov, kar lahko povzroči glavobole in občutek omotičnosti. Slabost in bruhanje: prebavni sistem lahko postane občutljiv zaradi pregrevanja.

prebavni sistem lahko postane občutljiv zaradi pregrevanja. Zmedenost, dezorientacija ali izguba zavesti: hudo pregrevanje lahko vpliva na možgane, kar povzroči zmedenost ali celo nezavest.

Pri otrocih so lahko simptomi še bolj izraziti, saj so manj odporni proti vročini. Znaki vključujejo nemirnost, jok, bledico in pospešen srčni utrip.

Otroci so še posebej ranljivi, saj njihova telesa težje uravnavajo temperaturo in se hitreje pregrejejo. FOTO: Depositphotos

Preventivni ukrepi

V vročini, ki smo ji priča, je pomembno, da hitro prepoznate prve znake sončarice in potem takoj ukrepate.

Hidracija: pijte veliko vode ves dan, tudi če niste žejni. Izogibajte se sladkim in alkoholnim pijačam, ki lahko prispevajo k dehidraciji. Zaščita pred soncem: nosite lahka, svetla oblačila, ki omogočajo zračnost. Širok klobuk in sončna očala dajejo dodatno zaščito. Uporabljajte zaščitne kreme z visokim zaščitnim faktorjem (SPF). Iskanje sence: omejite izpostavljenost soncu, še posebej med 10. in 16. uro, ko je najmočnejše. Če je mogoče, se zadržujte v senci ali hladnejših prostorih. Pogosti odmori: če ste športno aktivni ali raziskujete mesta, si pogosto vzemite odmore v senci ali hladnejših prostorih, da se ohladite in osvežite. Prilagoditev aktivnosti: izogibajte se intenzivnim telesnim dejavnostim med najhujšo vročino. Bolje je biti aktiven zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko so temperature nižje.

Osvežitev v tej vročini je še kako pomembna. FOTO: Depositphotos

