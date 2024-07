Želja, da bi postali spet prvi na Jadranu

V nadaljevanju preberite.

»Lastnik ima s portoroško marino dolgoročni cilj, da bi ji povrnili nekdanjo slavo prve marine na Jadranu,« poudari Kristian Novljan, pomočnik direktorja Marine Portorož, za katero stoji slovenski alternativni sklad JonatanMars MOVE, ki ga upravlja družba JonatanMars v lasti Uroša Raspeta. Izolska in koprska marina pa sta v rokah koprskega gradbenega podjetja Grafist v večinski lasti Anteja Guberca. Upravljavci slovenskih marin poudarjajo pomen navtičnega turizma za razvoj turistične destinacije.

Portoroška marina, ki so jo dolga desetletja obvladovale Terme Čatež oziroma skupina DZS pod okril­jem Bojana Petana, je po večkrat napovedani prodaji pred tremi leti le dobila novega lastnika. Koncesijo za marino ima do leta 2082. »Ogromno vlagamo v infrastrukturo. Čez zimo smo preplastili pomole – od osmih nam ostaneta samo še dva, ki prideta na vrsto do konca leta. Končujemo prenovo devetih sob nad restavracijo Marina, ki bodo kategorizirane s štirimi zvezdicami. So zelo prostorne in jih bomo z vesel­jem ponujali tako gostom marine kot vsem zunanjim,« pripoveduje Novljan, ki ob direktorju Mihi Zupancu operativno vodi marino. Pravkar iz Italije pričakujejo novo 40-tonsko dvigalo, staro 60-tonsko pa so prenovili lani. »Kupili smo tudi 20-tonsko samohodko za premik plovil. Velik poudarek dajemo servisu in prevzamemo celotno oskrbo plovila, z barvanjem, poliranjem in pranjem vred,« našteje. Prav tako so prenovili bazen in sanitarije, gostinsko dejavnost pa so oddali zunanjim izvajalcem.