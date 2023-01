Več kot 20 milijonov evrov za Beyoncé

Na včerajšnji slovesnosti ob odprtju enega najbolj luksuznih hotelov na svetu Atlantis The Royal v Dubaju je nastopila pop diva Beyoncé. Za njen prvi koncert po več kot štirih letih naj bi ji vodstvo te prestižne hotelske palače plačalo več kot 20 milijonov evrov.

Veliki šov, namenjen samo izbranim povabljencem, se je začel kot gledališka predstava, piše Variety. Najprej so na oder stopile violinistke z zlatimi naglavnimi okrasi in rdečimi krili, nato pa so jim sledili plesalci in glasbeniki, ki so sprva mirno stali pred kuliso z egipčansko tematiko. Ko so gostje začeli kričati od navdušenja, se je na oder dvignila Beyoncé v rumeni obleki s korzetom in krilom iz perja, nad prizoriščem je eksplodiral ognjemet, diva pa je začela svoj nastop s pesmijo Ette James At Last. Nato je v zlati mikrofon naznanila, da so med občinstvom njena mama in oče, njen »čudoviti mož« Jay-Z in njuni otroci Blue Ivy, Rumi in Sir Carter. Da bi poudarila atmosfero ljubezni, je odpela pesem Crazy in Love, nato pa sta na veliko navdušenje zbranih z enajstletno hčerko Blue Ivy odpeli še Brown Skin Girl. Beyoncé je trikrat zamenjala kostume in odpela še kultne balade Freedom, Spirit in Be Alive. Zanimivo je, da ni izvedla nobene pesmi z albuma Renaissance, za katerega je bila nominirana za grammyja 2022 – morda ga je, se sprašuje Variety, prihranila za večer grammyjev 5. februarja?

In ognjemet

Za konec nastopa je zvezdnica s svojimi plesalci ob prepevanju pesmi Naughty Girl plesala in se vrtela v vodi, dokler ni na dvignjeni deski v zraku sklenila šova, sledil je spektakularen ognjemet.

Med zvezdniki, ki so se udeležili prireditve, so bile tudi Chloe in Halle Bailey, Nia Long, Kendall Jenner in Rebel Wilson. Gostje so morali nositi formalna oblačila, za vstop na dogodek pa so morali imeti posebne priponke, proslavljali so s štiri tisoč steklenicami šampanjca Moët & Chandon.

Triinštiridesetnadstropni hotel se bo za tiste, ki si bivanje v njem lahko privoščijo, odprl prihodnji mesec. Za najcenejšo sobo bo treba odšteti 1000 funtov na noč, hotelske goste med drugim razvajajo s pozlačenimi zobnimi ščetkami in glavniki, obstaja tudi možnost meditacije z delfini. Štiriinštirideset izmed 795 sob ima zasebne infinity bazene, na voljo je 17 restavracij in barov, v katerih dela osem slavnih kuharjev. Med njimi je tudi Resonance, prvi bar Hestona Blumenthala, kjer lahko bogataši občudujejo akvarij s 4000 meduzami.