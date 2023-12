48 let, 1 mesec in 18 dni

Sodnica okrožnega sodišča v Oklahomi Amy Palumbo je v torek objavila sodno sporočilo, v katerem je jasno zapisano, da 71-letni Glynn Simmons zločina, zaradi katerega je bil v zaporu skoraj pet desetletij, ni zagrešil: »To sodišče je ob jasnih in prepričljivih dokazih ugotovilo, da kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil obtožen, obsojen in poslan v zapor, gospod Simmons ni storil.«

Okrožni tožilec je že dan pred tem oznanil, da ni dovolj dokazov za novo sojenje. »To je lekcija o upornosti in vztrajnosti,« je novinarjem povedal krivično obsojeni Simmons, »naj vas nihče ne prepriča, da se oprostitev ne more zgoditi, ker se v resnici lahko.«

Takrat dvaindvajsetletni Simmons je bil skupaj z domnevnim sostorilcem Donom Robertsom leta 1974 obsojen zaradi umora Carolyn Sue Rogers med ropom trgovine z alkoholnimi pijačami v predmestju Oklahome, izrečena jima je bila smrtna kazen, po razsodbi ameriškega vrhovnega sodišča o smrtni kazni so jo kasneje spremenili v dosmrtno ječo.

Zdaj je Simmons vsaj v ZDA prevzel prvo mesto po dolžini prestale kazni med tistimi, ki so bili krivično obsojeni. Med sojenjem je ves čas ponavljal enako – da je bil v času umora v domači Lousiani.

Sodnica Palumbo je julija sicer ukazala novo sojenje, ker ji pisarna okrožnega tožilstva ni zmogla izročiti dokaznega materiala, med drugim policijskega poročila, da je ena od očividk zločina med preiskavo identificirala druge storilce in kar devetkrat spremenila svoje pričanje oziroma pokazala različne storilce. Simmonsa je na cedilu pustil tudi njegov javni zagovornik, ki ni storil ničesar, da bi ovrgel pričanja proti njemu (kasneje je dobil prepoved opravljanja poklica zaradi nesposobnosti), prav tako ni poklical na pričanje očividke, ki ni mogla z gotovostjo potrditi, da je na prizorišču zločina res videla Simmonsa.

Tožilec v njegovem primeru je veliko pozneje izrazil obžalovanje nad tem, kako je razsodil v tej zadevi, Simmonsova sestra pa je komisiji za pogojne odpuste napisala več pisem, v katerih je prosila za njegovo izpustitev, češ da je nedolžen človek, a ni dobila odgovora.

Zdajšnja odločitev po besedah odvetnika Joea Norwooda odpira Simmonsu pot k zahtevi po odškodnimi zaradi krivične obsodbe v višini 160.000 evrov in možnost za tožbo zoper mesto Oklahoma in njegove organe pregona, odgovorne za aretacijo in obsodbo. Do prejema odškodnine bi lahko minila leta, Simmons pa denar potrebuje takoj, zdaj živi od donacij, ki jih zbere na platformi GoFundMe, trenutno je na kemoterapiji zaradi raka, ki so ga odkrili po njegovem prihodu iz zapora.