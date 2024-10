Al Pacino je razkril, da je zaradi covida skoraj umrl

Ameriški igralec Al Pacino je v intervjujih za New York Times in People, objavljenih konec tedna, podrobno opisal svojo izkušnjo z virusom sars-cov-2, s katerim se je okužil leta 2020 in zbolel za covidom-19, še preden je bilo na voljo cepivo.

Med drugim je slavni igralec, svetu znan predvsem iz Botra in Brazgotinca, razkril, da nekaj minut ni imel srčnega utripa in je izgubil zavest, tak da ga je oživljalo več ljudi, navaja Guardian.

Dejali so mu, da je večkrat izgubil zavest, sam pa je povedal, da se je pred izgubo zavesti počutil nenavadno slabo, imel je vročino in bil je dehidriran. »Bil sem v svoji hiši in nenadoma me ni bilo več. Nisem imel utripa,« je dejal. Prišlo je reševalno vozilo. Ko se je zbudil v svoji dnevni sobi, je bilo ob njem šest reševalcev in dva zdravnika. »Ko sem jih videl v skafandrih, se mi je zdelo, kot da so iz vesolja. Šokiran sem bil, da sem se zbudil v takšen prizor. Bili so okoli mene in dejali so: 'Spet je pri sebi. Vrnil se je'.«

FOTO: Carlos Barria/Reuters

V pogovoru za People se je Pacino spraševal in podvomil o tem, da je res umrl, kljub temu da je medicinska sestra potrdila njegov oslabljeni pulz. »Mislil sem, da sem doživel smrt. Morda je nisem ... Mislim, da nisem umrl. Vsi so mislili, da sem mrtev. Kako bi lahko bil mrtev? «

Dobitnik oskarja je za New York Times povedal, da ob tem bližnjem srečanju s smrtjo ni videl bele svetlobe ali česa podobnega. Tam ni bilo ničesar. Ga je pa ta izkušnja spodbudila k razmišljanju o eksistencialnih vprašanjih.

Dobro se sliši, če rečem, da sem enkrat umrl

»Kot pravi Hamlet, 'biti ali ne biti'. Neodkrita dežela, od koder se noben popotnik ne vrne.« In nato reče dve besedi: »Nič več. Ničesar več ni bilo. Tebe ni več. Nikoli v življenju nisem razmišljal o tem,« je dejal Pacino. »Ampak saj poznate igralce: dobro se sliši, če rečem, da sem enkrat umrl. Kaj je, ko ni ničesar več?«

Pacino podrobno opisuje izkušnjo v svojih prihajajočih spominih, naslovljenih Sonny Boy. Njegov najnovejši film z naslovom Modì, Trije dnevi na krilu norosti je bil premierno prikazan prejšnji teden na 72. filmskem festivalu v San Sebastianu.