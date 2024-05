Argentinka, ki ruši meje

Aprila, ko so jo okronali za miss Buenos Airesa, so o Alejandri Rodriguez poročali vsi svetovni mediji. Časopisnih stolpcev ni polnila (le) zaradi lepote, ampak zato, ker je kot prva šestdesetletnica zmagala na tekmovanju, ki ga organizira franšiza miss universe. V soboto sicer ni bila izbrana za miss universe Argentine in tako svoje države ne bo zastopala na svetovnem izboru, zmagala pa je v kategoriji »najboljši obraz«. 60-letna miss Buenos Airesa pravi, da je njena uvrstitev na tekmovanju »prvi korak k spremembi« v načinu, na katerega družba gleda na lepoto.

»To je prvi korak sprememb, ki prihajajo,« je Rodriguezova, ki je po poklicu odvetnica in novinarka, po tekmovanju povedala za CNN en Español. »Upam, da moje sodelovanje na tekmovanju označuje dobo prej in dobo potem. Mislim, da je zunanja lepota vedno glavni poudarek tekmovanja in ne verjamem, da je narobe izbrati lepo žensko, a morda se mora koncept lepote razširiti,« je še dodala.

Rodriguezova je na tekmovanju lahko nastopila, ker so organizatorji tekmovanja lani spremenili pravila o starosti sodelujočih. Do lanskega leta so morale biti tekmovalke stare med 18 in 28 let, od letos pa zgornje starostne meje ni. »Mislim, da gre za pozitivno spremembo, da se stvari z majhnimi koraki obračajo na bolje,« razmišlja šestdesetletnica in dodaja, da je hvaležna, ker je »imela priložnost biti prva«. Odprava starostne omenitve je le eden od načinov modernizacije lepotnega izbora. Prvič v več kot 70-letni zgodovini tekmovanja so lahko sodelovale tudi ženske, ki so poročene ali ločene, ki so rodile otroka ali so noseče. »Ena od tekmovalk je bila stara 40 let, druga 37. Meje torej že padajo. Tekmovale so ženske, ki so že matere, kar je bilo prej na tekmovanju za miss universe nezamisljivo,« je povedala Alejandra Rodriguez. Na argentinskem izboru za miss universe je v soboto slavila 29-letna Magalí Benjamin, ki bi bila po starih pravilih prav tako prestara, da bi se udeležila izbora.