Arnieja leta ne ustavijo, še vedno vsak dan najmanj pol ure dviga uteži

»Telovadba je prav tako del moje dnevne rutine kot prehranjevanje in spanje, in vedno bo,« je mišičnjak avstrijskih korenin Arnold Schwarzenegger dejal za ameriški Insider le nekaj dni prej, preden je dopolnil 75 let. Kljub staranju se igralec, ki ima rojstni dan prav danes, trudi vzdrževati telesno pripravljenost, zato vsak dan obišče telovadnico. Po letih trdega dela in intenzivne telovadbe je za igralca pomembno dnevno ohranjanje kondicije. Še vedno najmanj pol ure dviga uteži, ko se je aktivno ukvarjal z bodibildingom, pa je vadil po pet ur na dan. Trenirati je začel pri 14 letih, šest let pozneje si je priboril naziv mr. universe. Uspeh je ponovil še štirikrat, sedemkrat je osvojil tudi naslov mr. olympia. Do danes je najmlajši dobitnik tega naziva; priboril si ga je pri triindvajsetih letih.

Eden od najbolj znanih bodibilderjev vseh časov je imel tudi igralsko kariero. Vrhunec je doživel s trilogijo Terminator, s katero je zaslovel po svetu. Od tu izvira njegova značilna izjava »Hasta la vista, baby!«. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil ikona hollywoodskih akcijskih filmov. Igral je v uspešnicah, ki danes veljajo za klasiko, kot so Konan barbar, Predator, Surovi posel, Denar ali krogla in Rdeča vročica. Ob Dannyju DeVitu je pokazal svojo bolj zabavno stran, ko je igral v filmih Dvojčka in Junior. V petdesetletni karieri je nastopil v več kot štiridesetih filmih, za katere je prejel številne nagrade. Od leta 1994 ima tudi zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.

FOTO: Herwig Prammer/Reuters

Igralec, rojen v avstrijski vasi Thal, je presenetil, ko se je odločil za politično pot in kandidiral za guvernerja Kalifornije. Čeprav ne ljudstvo ne politiki te njegove poteze niso sprejeli z navdušenjem, je leta 2003 zmagal na volitvah in tri leta pozneje uspeh ponovil. Guverner Kalifornije je bil do leta 2009, potem je zapustil politiko in se vrnil v Hollywood. Leta 2010 je za medije dejal, da bi kandidiral tudi za položaj ameriškega predsednika, če bi mu zakonodaja to omogočala. Ameriška ustava namreč državljanom, ki se niso rodili v ZDA, preprečuje kandidaturo za najvplivnejši položaj v državi.

Arnold Schwarzenegger je bil lep čas v zvezi z novinarko NBC Mario Shriver, ki izhaja iz Kennedyjeve dinastije in s katero ima štiri otroke. Spoznala sta se leta 1977, leta 1986 poročila (Maria Schriver je zaradi moževe kariere pustila svoje delo), po petindvajsetih letih zakona pa je tudi v tej zvezi počilo zaradi afere in otroka, ki ga je igralec dobil s čistilko. Njegov sin Patrick Schwarzenegger je prav tako igralec, nastopil je v filmu Polnočno sonce in miniseriji The Staircase (Stopnišče).