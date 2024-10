Arnold Schwarzenegger napovedal glas za Kamalo Harris

Nekdanji republikanski guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger je v sredo napovedal, da bo na predsedniških volitvah v ZDA 5. novembra volil za demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris. Schwarzenegger je v daljši objavi na omrežju X navedel, da je treba »zapreti poglavje« Donalda Trumpa v ameriški politiki.

Schwarzenegger ni nikoli podpiral Trumpa in ni volil zanj. Vendar pa, ker je republikanec, tudi ni volil za njegove demokratske nasprotnike.

»Trump bo še naprej delil, žalil in iskal nove načine, kako je lahko še bolj neameriški, kot je bil doslej. Mi vsi pa bomo le še bolj jezni,« je zapisal 77-letni nekdanji guverner Kalifornije, filmski igralec in bodybuilder.

»Trenutno mi ni všeč nobena od strank. Moji republikanci so pozabili na lepoto prostega trga, povečali primanjkljaje in zavrnili rezultate volitev. Demokrati niso nič boljši pri spopadanju s primanjkljaji in skrbi me, da bo njihova lokalna politika škodovala našim mestom s povečanim kriminalom,« je navedel Schwarzenegger, vendar Trumpa označil kot večjo nevarnost za državo.

Schwarzenegger in Trump se že leta odmevno javno prepirata in zbadata, saj nekdanjemu predsedniku med drugim niso všeč ukrepi proti podnebnim spremembam, ki jih zmerni republikanec Schwarzenegger podpira.

V Avstriji rojeni politik po navedbah ameriških medijev spada med izumirajočo vrsto fiskalno konservativnih in socialno liberalnih republikancev in v objavi na omrežju X je priznal, da ljudi mnenje slavnih ne zanima.

»Vendar pa ne prepoznam več naše države in sem to želel deliti z vami, ker menim, da številni med vami menite enako,« je zapisal.