Smeti in druge umazanije ameriške predvolilne kampanje

Le dan potem, ko naj bi demokratski predsednik Joe Biden privržence Donalda Trumpa označil za smeti, se je republikanski predsedniški kandidat v Wisconsinu prevažal v smetarskem tovornjaku. V Beli hiši zatrjujejo, da je bila izjava vzeta iz konteksta, manj kot teden dni pred zaključkom ameriških volitev pa obe strani poskušata izrabiti vsako najmanjšo nasprotnikovo napako.

»Naredimo Ameriko spet veliko!« je pod velikim napisom »Trump« pisalo na belem smetarskem tovornjaku z ameriškima zastavama na vsaki strani - in prejšnjim predsednikom ZDA na sopotnikovem sedežu. Prvi republikanec je v Green Bayu do konca izkoristil sporno izjavo demokratskega predsednika Bidna, ki lahko nekaj dni pred volitvami škodi predsedniški kandidatki Kamali Harris. Ameriška predvolilna tekma je vsaj po raziskavah javnega mnenja še vedno precej izenačena in vsaka napaka lahko premakne jeziček na tehtnici.

Sedanji demokratski predsednik Joe Biden se je zapletel v sporne izjave. Foto: Tierney Cross/Afp

Zaradi neprimernega omenjanja smeti je bil najprej na medijskem tnalu Trump. Komik Tony Hinchcliffe je na njegovem predvolilnem zborovanju v New Yorku Portoriko primerjal s plavajočim smetiščem, potem pa se je Biden poskušal postaviti na stran karibskega otoka in je s tem užalil polovico ameriških volivcev. Bela hiša je predsedniku takoj priskočila na pomoč s trditvijo, da so njegove besede vzeli iz konteksta in je s smetmi označeval le demonizacijo Latinskoameričanov. Tudi sami pa so spremenili uradni zapis Bidnove izjave in republikanski kongresniki jih obtožujejo kršitve zakonodaje.

Smetarski tovornjak sredi predsedniške kampanje Foto: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

Trump že glasno pridiga, da ne moreš voditi Amerike, če nimaš rad Američanov, Biden in Harrisova sta po njegovem državo štiri leta obravnavala kot smeti. Bodo sporne izjave prinesle ponovitev predvolilne kampanje iz leta 2016, ko je tedanja nasprotnica Donalda Trumpa Hillary Clinton republikanske volivce označila za koš obžalovanja vrednih? Demokratom je morda bolj nevarno prepričanje večine Američanov, da živijo slabše kot pred štirimi leti. Po zadnjih raziskavah javnega mnenja jih le 28 odstotkov meni, da se država pomika v pravo smer. Analitiki navajajo, da vladajoča stranka ob tako slabem mnenju volivcev še nikoli ni ponovno zmagala v tekmi za Belo hišo.

Kamala Harris mora zato žonglirati med različnimi scenariji. Noče biti nelojalna do aktualnega predsednika, a govori o novi poti v prihodnost, in čeprav Trumpa zmerja z najslabšimi zmerljivkami, poskuša njegovim volivcem ponuditi roko. Njena pomanjkljivost je, da je v minulih treh in pol letih delovala kot podpredsednica države, odgovorna za katastrofalno migrantsko politiko in pomemben del zunanje. Republikanci tokrat tudi prehitevajo demokrate pri zgodnjih volitvah in registracijah novih volivcev.

Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris. Foto: Eloisa Lopez/Reuters

Kamala Harris je v torek pred Belo hišo govorila o odločitvi, ali bodo narod ljudi, ki se poskušajo združevati in bodo končali z ločevanjem: »Bom predsednica vseh Američanov, pa če volite zame ali ne.« Del Američanov pa se spet boji ponarejanja volilnih rezultatov ter morda celo nasilja privržencev poražene stranke.