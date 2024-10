Vsi ameriški fašizmi, vse ameriške zarote

V nadaljevanju preberite:

»Nikoli več!« Krik preživelih iz koncentracijskega taborišča Buchenwald proti nepredstavljivim, srh vzbujajočim krutostim do judovskega prebivalstva Evrope in sveta, je bil na začetku bojni krik proti ponovitvi nacizma, fašizma in grozot druge svetovne vojne. V sodobnih ZDA se sprevrača v obračunavanja sredi najbolj nevarne predvolilne tekme po mnenju mnogih na obeh političnih in ideoloških nepomirljivih bregovih.