Kamala Harris: Tisti, ki se ne strinjajo z mano, niso sovražniki

Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je v torek zvečer nagovorila množico privržencev na travniku pred Belo hišo. Posvarila je pred željo svojega protikandidata Donalda Trumpa po »nenadzorovani oblasti« in obljubila, da bo kot predsednica upoštevala tudi tiste Američane, ki se z njo ne strinjajo.

V nagovoru je združila opis svojega političnega programa in kritike na račun republikanskega protikandidata. »Zamislite si Trumpa, ki se bo že prvi dan v Beli hiši spravil na politične nasprotnike in naklepal maščevanje, ali pa mene, ki bom od prvega dne delala za vas,« je dejala zbrani množici.

Poudarila je, da zanjo tisti, ki se ne strinjajo z njo, niso sovražniki, temveč jim bo dala prostor za mizo in poslušala njihove pripombe.

FOTO: Tasos Katopodis/AFP

Spomnila je na številne znane republikance, ki podpirajo njeno kandidaturo, in na svarila nekdanjih uslužbencev Trumpove vlade. Američane je posvarila, da jih s Trumpom čakajo nova štiri leta kaosa in med drugim izguba zdravstvenega zavarovanja, ki so ga pridobili z reformo predsednika Baracka Obame.

Organizatorji prireditve so na travniku Ellipse, od koder je Donald Trump 6. januarja 2021 svoje privržence poslal v napad na kongres, pričakovali okrog 40.000 ljudi, vendar se jih je po poročanju lokalnih medijev tam zbralo skoraj 80.000.

FOTO: Cheney Orr/Reuters

Sprenevedanje glede »otoka smeti«

Trump se je medtem v torek še vedno otepal negativnih posledic svojega velikega nedeljskega zborovanja v newyorški dvorani Madison Square Garden.

Nastop komika Tonyja Hinchcliffa na Trumpovem zborovanju je v torek na televiziji Fox News kritizirala tudi nekdanja republikanska predsedniška kandidatka Nikki Haley, ki je skupaj s številnimi republikanci izrazila začudenje nad žalitvami pomembnega dela volilnega telesa.

Hinchcliffe je namreč Portoriko označil za plavajoči otok smeti. Drugi govorniki so grdo zmerjali Kamalo Harris, Trump pa je ponovil grožnje »notranjim sovražnikom«.

Trump je v medijskih izjavah v torek trdil, da je bilo zborovanje v New Yorku polno ljubezni, in se pretvarjal, da še nikoli ni slišal za Hinchcliffa, ki je s svojo izjavo med drugim užalil več sto tisoč volivcev v ključni zvezni državi Pensilvaniji.

Trump je v torek najprej opravil svoje lastno manjše zborovanje doma na Floridi, na posestvu Mar a Lago, kjer je dejal, da Kamala Harris širi sovraštvo in delitve.

Kasneje je odpotoval v Allentown v Pensilvaniji, pred tem pa na svojem družbenem omrežju truth social zapisal, da se v Pensilvaniji že dogajajo volilne prevare.

Trump nikoli ni priznal poraza na volitvah leta 2020, ampak je vlagal neuspešne tožbe proti volilnim izidom, glede na zvezno obtožnico posebnega tožilca Jacka Smitha pa naklepal, da bo ostal na oblasti z razveljavitvijo volilnih izidov. Trump tudi tokrat ni povedal, ali bo sprejel izid volitev, če ne bo zmagal.

V ZDA je po podatkih podjetij za obdelavo volilnih podatkov predčasno v živo ali po pošti doslej volilo že več kot 50 milijonov ljudi, kar je skoraj tretjina celotne volilne udeležbe leta 2020. Američani sicer ne poznajo predvolilnega molka, zato bosta Donald Trump in Kamala Harris nadaljevala s kampanjo in oglasi vse do 5. novembra.