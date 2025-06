Bezosova nevesta: Spala sem na zadnjih sedežih babičinega avtomobila

Ameriška televizijska novinarka in licencirana helikopterska pilotka Lauren Sánchez se bo danes v Benetkah na otočku San Giorgio poročila z ustanoviteljem Amazona Jeffom Bezosom. Predporočno slavje se je začelo že v četrtek in bo trajalo do sobote.

Lauren Wendy Sánchez se je rodila 19. decembra 1969 v Novi Mehiki. Oče Ray je poučeval v šoli za letenje, mama Eleanor pa je bila kot pomočnica zaposlena na občini, čeprav je prav tako licencirana pilotka. Par se je zgodaj razšel.

Ko je Sánchezova leta 1987 maturirala, se je vpisala na Univerzo v Novi Mehiki, kjer je študirala igralstvo in govorništvo. Kasneje se je preselila v Kalifornijo, kjer je študirala novinarstvo na Univerzi v Južni Kaliforniji. Tam naj bi profesor prepoznal, da ima Sánchezova disleksijo, kar ji je pomagalo razumeti, zakaj ima težave z učenjem.

Televizijska novinarka in dobitnica emmyja

Sánchezova je kariero televizijske voditeljice začela pri KCOP-TV v Los Angelesu in KTVK-TV v Phoenixu, nato pa nastopala v oddaji Extra. Za delo na televiziji Fox Sports Net je bila nominirana za nagrado emmy. Leta 1999 se je vrnila na KCOP-TV, kjer je bila njena ekipa ponovno nominirana in tokrat so emmyja tudi osvojili. Kasneje je sovodila tudi jutranji program Good Day LA in bila prva voditeljica plesnega tekmovanja So You Think You Can Dance, navaja CNN.

55-letnica se je leta 2010 uvrstila na lestvico »50 najlepših« po izboru revije People in v izdajo Vroča telesa revije Us Weekly. Šest let kasneje je ustanovila podjetje za filmsko snemanje iz zraka Black Ops Aviation, potem ko je po očetovem zgledu tudi sama pridobila pilotsko licenco. Podjetje je sodelovalo pri ustvarjanju filmov tako za Amazon kot za Netflix, njihove storitve pa so bile uporabljene tudi za snemanje filma Dunkirk, poroča BBC. Leta 2024 je prejela nagrado za posebne dosežke na področju letalstva, ki jo podeljuje organizacija Living Legends of Aviation Awards.

Potovanje v vesolje

Lani je izdala tudi prvo knjigo za otroke The Fly Who Flew to Space (slo. Muha, ki je poletela v vesolje), kjer Sánchezova črpa navdih iz lastnega otroštva. Bila je radovedna, a je imela pogosto težave z učenjem zaradi nediagnosticirane disleksije. »Začela sem iz nič. Kot otrok sem spala na zadnjih sedežih babičinega avtomobila, medtem ko je babi drugim čistila hiše,« je Sánchezova leta 2017 dejala za The Hollywood Reporter.

Bezos in Sánchezova po končanem vesoljskem poletu v celoti ženske posadke. FOTO: Reuters

Navdih za knjigo je črpala tudi iz nedavnega poleta v vesolje. Bezosova zaročenka​ je namreč skupaj s televizijsko voditeljico Gayle King, nekdanjo Nasino znanstvenico Aisho Bowe, aktivistko za državljanske pravice Amando Nguyen, filmsko producentko Kerianne Flynn in pevko Katy Perry 14. aprila 2025 za 11 minut poletela v vesolje. »Zemlja je bila videti tako tiha,« je dejala Sánchezova za CNN in dodala: »Ko jo vidiš na ta način, se zaveš, da smo skupaj v tem.«

Najboljša prijateljica z nekdanjim možem

Sánchezova ima tri otroke. Leta 2001 je dobila sina Nikka z nekdanjim igralcem NFL Tonyjem Gonzalezom, a sta se leta 2002 razšla. Med letoma 2005 in 2019 je bila poročena s Patrickom Whitesellom, ki je izvršni direktor podjetja Endeavour. Skupaj imata dva otroka: sina Evana in hčerko Ello. V intervjuju za The Wall Street Journal leta 2023 je dejala, da z Gonzalezom in njegovo ženo ohranja tesen odnos. Opisala ju je kot svoja »najboljša prijatelja«.

Mark Zuckerberg in Priscilla Chan z Jeffom Bezosom in Lauren Sánchez na drugi predsedniški inavguraciji Donalda Trumpa. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Sánchezova je razmerje z Bezosom začela leta 2018, ko sta bila oba še vedno poročena. 61-letni milijarder se je s takratno soprogo in soustanoviteljico Amazonaleta 2019 sporazumno razšel po 25 letih zakona. Par se je zaročil maja 2023 na Amalfijski obali. Bezos se je s Sánchezovo med drugim udeležil tudi druge inavguracije ameriškega predsednika