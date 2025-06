V nadaljevanju preberite:

Prihodnji teden se bo pri naših zahodnih sosedih trlo petičnih gostov. Na poroko tretjega najbogatejšega zemljana Jeffa Bezosa in njegove izbranke Lauren Sánchez v Benetke po neuradnih podatkih prihajajo Oprah Winfrey, Mick Jagger, Katy Perry in Ivanka Trump. A vsi nad petičnimi svati niso navdušeni in opozarjajo, da se mesto spreminja v kuliso za bogataše, medtem ko je v njem iz dneva v dan težje živeti.