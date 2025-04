Med vsemi izrečenimi besedami je tišina najbolj mogočna

V nadaljevanju preberite:

Vargas Llosa je bil zanimiv ne le kot eden najbriljantnejših pisateljev »latinskoameriškega buma«, temveč tudi kot eden najslabših politikov na razpotju dveh tisočletij. Ne glede na to da je bil v svojih literarnih delih levičar, ki je genialno upodabljal vse obraze diktature, od hudobije in pokvarjenosti, prek ponižnosti in hinavščine, do laži in prostaškosti, je v svojih novinarskih kolumnah vse bolj zavijal desno, v političnem delovanju pa praviloma pristal na napačni strani. Leta 1990 se je neuspešno potegoval za predsednika Peruja in v drugem krogu izgubil proti Albertu Fujimoriju. Leta zatem se je ambiciozno vmešaval v volitve v Čilu in pozival ljudi, ki so preživeli Pinochetovo tiranijo, naj glasujejo za desničarja Joséja Antonia Kasta. Zmagal je levičar Gabriel Boric. Nato se je Vargas Llosa ideološko vključil še v brazilske volitve leta 2023, ko je podprl takratnega predsednika Jairja Bolsonara. Zmagal je levičar Lula da Silva.