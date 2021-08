Billie Eilish je Srečna kot še nikoli

Kalifornijska glasbenica je vse skladbe na albumu ustvarila in producirala v sodelovanju z zvestim sodelavcem, bratom Finneasom O'Connellom. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Glasbenicaje pred dnevi izdala drugi studijski album z naslovom Happier Than Ever (Srečna kot še nikoli). Na njem je šestnajst skladb, letos pa so ga napovedali singli Your Power, Lost Cause in NDA. Pod videe za omenjene pesmi se je 19-letna glasbenica podpisala tudi kot režiserka.Billie Eilish velja za glasbeni fenomen, saj se lahko še pred dopolnjenim 20. letom pohvali s kar sedmimi grammyji ter vrsto drugih nagrad in priznanj za svoje delo. Novi album se že prebija na vrh glasbenih lestvic, med drugim je doslej največkrat vnaprej dodani album na Apple Music, vsi singli, ki so ga napovedali, so prav tako imeli milijonske oglede. Kalifornijska glasbenica je vse skladbe na albumu, ki je izšel konec julija, ustvarila in producirala v Los Angelesu v sodelovanju z zvestim sodelavcem, bratom. Med 16 pesmimi na novem studijskem izdelku sta sicer še dva singla iz lanskega leta, Therefore I Am in My Future.Prihodnje leto bo album predstavila na svetovni turneji, ki so jo razprodali v nekaj dneh. Začela jo bo 3. februarja v New Orleansu, sledilo bo 32 koncertov po Severni Ameriki. Junija bo krenila še na evropski del turneje, ki zajema 18 datumov. Maja letos je izšla njena avtobiografija s preprostim naslovom Billie Eilish, v njej pa je pevka ponudila bralcem vpogled v svoje zasebno življenje, otroštvo in odraščanje. V knjigi je tudi veliko prej še nikoli videnih fotografij iz njenega otroštva. Istega meseca se je na fotografijah v reviji Vogue pojavila v povsem drugačni, zelo čutni in ženstveni podobi – v Guccijevem korzetu, ki odkriva globok dekolte, in v nedrčku znamke Agent Provocateur. Mračnih časov je konec, prihaja ženska.