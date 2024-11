Bodoči predsednik očaran nad milijarderjem

Na posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer se novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump pripravlja na vrnitev v Belo hišo, se po ugotovitvah medijev te dni vrstijo obiski dveh vrst ljudi. Eni se potegujejo za položaje v njegovi novi administraciji, drugi bi radi v Trumpovo ekipo vključili katerega svojega kandidata. A poznavalci dogajanja pravijo, da je nad vsemi najbogatejši človek na svetu, Elon Musk.

Ekscentrični tehnološki milijarder z južnoafriškim, kanadskim in ameriškim državljanstvom je bil menda od prejšnjega torka, ko so potekale volitve, tako rekoč vsak dan pri Trumpu. Videli so ju, kako skupaj večerjata na verandi, v nedeljo pa se je njegovi družini pridružil na sproščenem druženju na igrišču za golf v sklopu razkošnega floridskega posestva.

Musk je bil poleg Trumpa, ko so mu po telefonu čestitali številni svetovni voditelji. Ko ga je klical Volodimir Zelenski, ga je novoizvoljeni predsednik ZDA dal na zvočnik, da se je lahko predsednik Ukrajine osebno zahvalil tehnološkemu mogulu, ker s svojim satelitskim ponudnikom internetnih povezav Starlink omogoča komunikacijo v zaradi ruske agresije raztrgani državi.

A Muskov vpliv menda ni omejen samo na tovrstne priložnosti. Trump, ki je nad njim baje očaran, mu je, kot je slišati, dal pomembno vlogo tudi pri odločanju. Tako Musk presoja kadrovske zadeve in celo daje 78-letnemu zmagovalcu volitev jasno vedeti, koga bi bilo treba postaviti na kateri položaj.

Milijarder si ni blizu samo z milijarderskim prihodnjim predsednikom, ampak s še enim milijarderjem v njegovi ekipi, sovoditeljem tako imenovane tranzicijske ekipe, skupine ljudi, ki bo pripravila vse potrebno za čim bolj gladek januarski prenos oblasti v Washingtonu, direktorjem investicijskega sklada Cantor Fitzgerald, 63-letnim Howardom Lutnickom; ta je kot marsikdo od vodilnih v finančnem svetu in od bližnjih Trumpu judovskega rodu.

Že med nekoliko prezgodnjim zmagovitim govorom v po vzhodnoameriškem času zgodnjih urah sredinega jutra prejšnji teden je Trump izpostavil Muska z besedami, da »moramo varovati naše genije, saj jih nimamo veliko«. V novi predsedniški administraciji 53-letni priseljenec iz Južne Afrike naj ne bi dobil uradnega položaja.

A eden od anonimnih poznavalcev notranjih razmerij v Trumpovi ekipi pravi, da Musk uradnega položaja niti ne potrebuje, saj bo lahko svoj vpliv učinkovito izkoriščal tudi od zunaj. V Trumpovo ponovno izvolitev je vložil veliko več kot sto milijonov evrov in nihče pri zdravi pameti ne misli, da mu novi predsednik, ko bo prestopil prag Bele hiše, tega na tak ali drugačen način ne bo poplačal. Če seveda ne bo nastal kakšen lom v odnosih, ki so v Trumpovem klanu prej pravilo kot izjema.