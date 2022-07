V Hongkongu, v katerem je bilo letos po uradnih podatkih več kot milijon okuženih z novim koronavirusom in več kot 9000 smrtnih žrtev in so torej imeli eno najvišjih stopenj smrtnosti na svetu od začetka pandemije, še vedno veljajo nekatere najstrožje omejitve potovanj na svetu. Od potnikov, ki se vkrcajo na letalo za Hongkong, tako zahtevajo vrsto obrazcev, stroge so tudi zahteve glede testiranja, ob prihodu pa morajo na lastne stroške še vedno v sedemdnevno hotelsko karanteno.

Toda novi vodja mesta John Lee je na prvi tiskovni konferenci že napovedal, da bodo proučili možnosti za skrajšanje karantene za potnike, hkrati pa si bodo še naprej prizadevali zajeziti širjenje virusa in preprečiti, da bi bile bolnišnice preobremenjene.

Novi glavni izvršitelj, ki je minuli petek ob praznovanju 25. obletnice vrnitve nekdanje britanske kolonije prisegel pred predsednikom Xi Jinpingom, pa je pozornost svetovne javnosti pritegnil predvsem zaradi podrobnosti o svoji kampanji. Zanjo je namreč porabil več kot milijon ameriških dolarjev, in to kljub temu, da je bil edini kandidat in da je bil rezultat že vnaprej znan.

Vodstvo v Pekingu si je ob dosedanji glavni izvršiteljici Carrie Lam želelo imenovati nekoga, ki razmišlja policijsko, kar karierni policist gotovo zna. Po pisanju britanskega Guardiana je John Lee v začetku leta prejel 1,4 milijona ameriških dolarjev donacij, ki jih je prispevalo 59 propekinških podjetij in skupnosti, od tega je za kampanjo porabil 1,1 milijona dolarjev, predvsem za oglase, srečanja, najem pisarne in prevoz.

Večino denarja za oglaševanje je namenil objavam na družbenih omrežjih, te pa so vključevale tudi risane podobe s citati in političnimi predlogi s sloganom Brat Chiu vam lahko pomaga, ki se nanaša na Leejevo kitajsko ime Lee Ka-Chiu. V primerjavi s predhodnico Carrie Lam je za oglaševanje na družabnih omrežjih porabil več kot šestkrat več od nje, četudi je slednja leta 2017 kandidirala proti dvema drugima nominiranima kandidatoma.