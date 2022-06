Brazilske oblasti še iščejo novinarja in domačina

Upanja je vse manj. Za britanskim svobodnim novinarjem Domom Phillipsom, ki je zadnjih deset let živel v Braziliji in pisal predvsem o Amazoniji, ter za njegovim spremljevalcem in strokovnjakom za amazonska domorodna plemena Brunom Pereiro se je izgubila vsaka sled že to nedeljo. In iskati človeka in njun čoln na tako odmaknjenem, divjem in težko dostopnem območju, kot je dolina Javari na skrajnem zahodu brazilske zvezne države Amazonije, je kot iskanje igle v kupu sena.

Vse več je tudi znakov, da nesrečneža nista izginila zato, ker bi se izgubila ali ker bi se jima pokvaril motor ali čoln. Zaradi njune dosedanje dejavnosti je namreč čedalje več namigov, da sta bila žrtvi umora, in v tej smeri brazilska policija zadnja dva ali tri dni tudi preiskuje zadevo.

Grožnje

Sedeminpetdesetletni Phillips in 41-letni Pereira namreč nista bila novinca v teh od civilizacije in tudi od zakona odmaknjenih krajih. Oba se že leta ukvarjata s tukajšnjimi domorodnimi plemeni, Phillips kot novinar in pisec (med drugimi je delal za Guardian in Washington Post), Pereira pa kot donedavni sodelavec vladne agencije za vprašanja domorodcev Funai. Oba opozarjata na nezakonite iskalce zlata, tihotapce z mamili ter krivolovce rib in divjadi, ki vdirajo vedno globlje na ozemlja domorodnih plemen, uničujejo okolje in ogrožajo tako živalstvo kot ljudi.

Najprej so začeli na izginotje novinarja in njegovega spremljevalca začeli opozarjati borci za pravice domorodnih ljudstev. FOTO: Evaristo Sa/AFP

Da so nevarni, so ti nezakoniti uničevalci Amazonije pokazali že leta 2019, ko so v kraju Tabatinga na tem območju ustrelili Maxciela Pereiro, prav tako uslužbenca agencije Funai, ki se je boril predvsem proti nezakonitemu ribolovu zaščitenih ribjih vrst. Zadnje dni so grozili tudi izginulima.

Ležerno ukrepanje policije

Phillips in Pereira sta se prejšnji teden z novim čolnom in veliko zalogo goriva in hrane po reki Itui odpravila gorvodno, da bi se pogovarjala z vodji naselij in plemen, ki so se zaradi vse pogostejših vdorov nezakonitih rudarjev, lovcev in gozdarjev samoorganizirali in ustanovili nekakšne vaške straže. V nedeljo zjutraj sta se vračala po reki navzdol, ustavila sta se še v vasici São Rafael, nato sta se odpravila proti dve uri vožnje s čolnom oddaljenemu kraju Atalaia do Norte, a do tja nista prišla.

V ponedeljek so preplah zagnali člani skupin borcev za pravice domorodnih ljudstev, policija se je sprva zelo ležerno s kakšnim ducatom mož lotila iskanja, pozneje, ko je izginotje dvignilo veliko prahu v medijih in med politiki po vsem svetu, pa so na teren poslali 250 ljudi, dva helikopterja, ducat čolnov in drone. A do zdaj vse zaman. Je pa policija pridržala ribiča Amarilda da Costo, ki je bil med zadnjimi, ki so v nedeljo videli Phillipsa in Pereiro in na čigar čolnu je policija našla sledove krvi. Čigava je kri, še ni znano. A slutnje so črne.