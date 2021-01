Bush bo prišel na Bidnovo inavguracijo

Nekdanji ameriški predsednik George W. Bush se bo udeležil inavguracije novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna, so sporočili njegovi tiskovni predstavniki. Po besedah ​​Freddyja Forda, Bushevega šefa kabineta, bo na inavguraciji prišel v spremstvu soproge, nekdanje prve dame Laure Bush. Zakonca sta se udeležila tudi prve inavguracije Baracka Obame in Donalda Trumpa. »To bo osma inavguracija, ki se je bosta imela privilegij udeležiti. Ta miren prenos oblasti je znak naše demokracije, ki se nikoli ne stara.«



43. predsednik ZDA je bil med prvimi znanimi republikanci, ki so Bidenu čestitali, potem ko je novembra postalo jasno, da je v volilni tekmi premagal Trumpa. »Čeprav so med nami politične razlike, vem, da je Joe Biden dober človek, ki je dobil priložnost za vodenje in združevanje naše države,« je tedaj dejal George Walker Bush, sin nekdanjega predsednika Georga H. W. Busha.



V letih med 1995 in 2000 je bil guverner zvezne države Teksas. Nato je v napeti volilni tekmi za ameriškega predsednika premagal demokratskega kandidata Ala Gora, volilno zmago pa ponovil leta 2004. Na položaju je ostal do 20. januarja 2009, ko ga je nasledil Obama.



»Novoizvoljeni predsednik Biden je ponovil, da bo vladal v korist vseh Američanov. Ponudil sem mu isto, kar sem ponudil tudi prejšnjima predsednikoma: svoje molitve za njegov uspeh in obljubo, da bom pomagal na kakršen koli način,« je še povedal.

Medtem je postalo jasno tudi, da na inavguraciji ne bo najstarejšega še živečega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja. Pri 96 letih Carter spada med najbolj rizično populacijo za covid-19, zato se z ženo Rosalyn Carter ne bosta podala na pot. »Sta pa Bidnu in podpredsednici Kamali Harris poslala najboljše želje,« so sporočili iz njunega kabineta.

