Catherine Deneuve kot Chiracova vdova navdušuje

Osemdesetletna Catherine Deneuve dokazuje, da se v filmskih vodah še vedno počuti kot riba v vodi. Ikonična francoska igralka, med drugim znana po erotični psihološki drami Lepotica dneva (1967), namreč navdušuje z upodobitvijo glavnega lika žene pokojnega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca v komični biografski drami Bernadette. Ta je bila prvič predvajana oktobra lani v Franciji.

Zgodbo, pod katero se je kot debitantska režiserka podpisala Léa Domenach, je glavni Guardianov filmski kritik Peter Bradshaw tik pred premiero v Veliki Britaniji v petek, 5. januarja sicer označil za premalo poglobljeno. Po drugi strani nastop Deneuvove vidi kot svetlo, najbolj elegantno točko. Legendarna igralka, ki so ji lani na beneškem festivalu podelili zlatega leva za življenjsko delo, po njegovih besedah filmu, ki zajema resnične dogodke med letoma 1995 in 2007, daje stil in prezenco.

Gledalcem ponuja v prvi vrsti zabaven vpogled v stilsko in značajsko preobrazbo nekdanje prve dame Bernadette Chirac, nekoliko manj pa je razkrito njeno nič manj vplivno politično delovanje, ki pa mu mož Jacques Chirac ni dajal prav dosti priznanja; četudi se je za obstoj zakona, družine in krepitev njegove kariere med drugim odpovedala uradni izobrazbi. Javnost jo je vrsto let videla kot hladno, starikavo in previdno žensko.

Od Lagerfelda do popolne spremembe

V kontrastu z njo pa so ljudje njenega moža, najprej pariškega župana in nato predsednika Francije, dojemali kot vitalnega moškega in ženskarja, ki se je z leti zapletel tudi v mnoge korupcijske škandale. Kot bi šlo za maščevanje oziroma nujno samopotrditev, pa se je njegova uradna življenjska sopotnica v določenem trenutku ob pomoči slavnega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda odločila za popolno spremembo celostne podobe.

Catherine Deneuve je resnična zgodba o vrsto let zatrti sposobni ženski, ki zasije v svoji avtentičnosti in posledično dobi priznanje javnosti, navdušila. Igralko je kot eno od modnih ikon sicer pomagal ustvariti drug modni oblikovalec, sloviti Yves Sain Laurent, za katerega trdi, da je kot eden redkih znal žensko narediti še lepšo, ne pa groteskno.

Zvezdnica kljub častitljivi starosti še vedno poka od energije, saj je lani pristala tudi na sodelovanje v hollywoodski apokaliptični avdio seriji Marvel's Wastelanders, kjer je dala glas črni vdovi. Chiracova, ki je ovdovela leta 2019, danes šteje 90 let. Po moževi smrti se ne pojavlja več v medijih in kljub ne najboljšemu zdravju živi sama ob Seni. Njeni znanci trdijo, da so misli in besede nekdanje prve dame Francije še vedno bistre, polne humorja, četudi jo kdaj zajamejo tudi občutki grenkobe.