Črna ovca dinastije povzroča glavobol demokratom

Nedvomno je bogat, številčen, s politiko obseden klan Kennedy nekaj najbolj podobnega evropskim vladarskim dinastijam, kar premore ena najstarejših republik na svetu, Združene države Amerike. Po politični usmeritvi demokrati pa imajo tudi vedno bolj črno družinsko ovco, Roberta F. Kennedyja mlajšega, sina v atentatu ubitega pravosodnega ministra in pozneje predsedniškega kandidata Roberta F. Kennedyja starejšega ter nečaka najslavnejšega člana, prav tako v atentatu ubitega Johna F. Kennedyja.

Robert mlajši se je najprej mislil potegovati za predsedniško kandidaturo demokratov na letošnjih volitvah. Ko je postalo jasno, da bo stranka kljub vsem tegobam Joeja Bidna v ogenj poslala aktualnega predsednika, se je Kennedy odločil za kandidaturo kot samostojni kandidat. Ker se zdaj obeta tesna bitka med Bidnom in republikanskim tekmecem, nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom, se marsikdo med demokrati boji, da bi lahko Kennedy nagnil volilno tehtnico na Trumpovo stran.

Nedvomno je Kennedy zelo kontroverzna oseba. Nekoč je bil uspešen pravnik, ki je deloval na področju varovanja narave, potem je postajal vedno bolj čuden. Zdaj slovi kot brezkompromisni teoretik zarote, najbolj jezdi na proticepilskem valu, pa tudi drugače je precej nenavaden. Za The New York Times je tako povedal, da je leta 2010 trpel za utrujenostjo in izgubo spomina. Ker je samo leto pred tem za možganskim tumorjem umrl njegov stric, senator Edward Kennedy, se je bal, da je tudi sam dobil to bolezen. Slikanje možganov naj bi res pokazalo temen madež in Roberta so odpeljali v operacijsko dvorano. A so mu namesto tumorja iz glave potegnili črva, ki da mu je, preden je crknil, požrl del možganov.

Vsekakor je Kennedy, čeprav se mu je večji del obširne rodbine odpovedal, že zaradi priimka privlačen za marsikaterega demokratskega volivca in bi lahko Bidnu odvzel precej glasov. To bi v pričakovano tesni tekmi morda prineslo zmago Trumpu. Tudi zato, ker 70-letni Kennedy poudarja, kako izrazito bolj pri močeh in celo mladosten je v primerjavi s skorajšnjim 78-letnikom iz republikanskih in predvsem z 81-letnikom in demokratskih vrst.

Tretji od enajstih otrok Roberta Kennedyja starejšega in zdaj 96-letne Ethel Skakel – takšno množico otrok sta pridelala v osemnajstih letih zakona – je bil v času očetovega umora star 14 let. Od takrat, ko je na pogrebu nosil očetovo krsto, je dejansko ves čas na očeh javnosti. Zato se privlačnosti črne ovce s slavnim priimkom, ki je že pritegnila milijone dolarjev donacij, ne bojijo le demokrati. Trump je pred samo letom Kennedyja hvalil kot zelo pametno osebo, pred kratkim pa se ga je v zanj značilnem žaljivem slogu s štiriminutnim videom lotil na svojem obrekovalskem družabnem omrežju Truth Social.