Dan, ko sta si večno zvestobo obljubila Charles in Diana

Pred natanko štirimi desetletji, 29. julija 1981, sta se v katedrali sv. Pavla v Londonu poročila princ Charles in princesa Diana Spencer. Veličastno slovesnost, na katero sta se bodoča zakonca pripeljala v kočiji, je na ulicah pospremilo okoli 600.000 radovednežev, pred televizijskimi ekrani jo je spremljalo rekordno število gledalcev.



Še danes, štiri desetletja pozneje, si mnogi zlahka prikličejo v spomin prizore s poroke, ki ji v minulem stoletju ni bilo para: Diano v osupljivi beli obleki s sedemmetrsko čipkasto vlečko, sramežljiv poljub, ki sta si ga sveža zakonca izmenjala na balkonu Buckinghamske palače, ob katerem je 81-letna kraljica mati menda potočila solzo, kraljica Elizabeta II. pa je dobila vlažne oči.



Navidezno pravljični zakon se je po 11 letih sesul, leta 1996 je bila ločitev uradna. Leto pozneje je Diana izgubila življenje v prometni nesreči v Parizu. Zdi se, da temne sence vse odtlej visijo nad britansko kraljevo družino.



A princ Charles je kljub vsemu našel osebno srečo s svojo življenjsko ljubeznijo Camillo Parker Bowles, s katero se kljub njegovi poroki z Diano nikoli nista dokončno razšla. Leto dni po Dianini smrti sta se prvič skupaj pokazala v javnosti, sedem let pozneje in kar 35 let po njunem prvem srečanju sta si obljubila večno zvestobo na skromni civilni poroki. Mediji občasno še vedno ugibajo, kako bi teklo življenje, če bi mu kraljeva družina dovolila, da se z njo poroči že v prvo.



Medtem pa Charles in Camilla nizata obletnice skupnega življenja. Lani, ko sta praznovala petnajsto, so iz kraljeve rezidence Balmoral na Škotskem v svet poslali fotografijo nasmejanih princa in vojvodinje Cornwallske, ki v naročju držita vsak svojega terierja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: