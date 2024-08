Divje dekle je postalo legenda

Miley Cyrus je najmlajša izmed zvezdnikov, ki je postala Disneyjeva legenda in je ovekovečena v tamkajšnji dvorani slavnih. Naziv si je prislužila predvsem s svojim nastopom v seriji Hannah Montana, ki so jo prvič prevajali leta 2006, ko je imela komaj trinajst let. Serijo so prevajali vse doleta 2011. Pri šestnajstih je postala najmlajša izvajalka v zgodovini, katere štirje albumi so se zavihteli na vrh lestvice najbolj poslušanih. Takrat je pesmi prepevala prav kot njen alterego Hannah Montana.

Kot je 31-letna pevka in igralka povedala na slavnostni na prireditvi, na kateri je prejela naziv legende, je zelo ponosna, da je igrala v tej uspešni seriji, a v resnici je bila kasneje preobrazba iz nedolžne Hannah Montane v divjo Miley Cyrus kar drastična. Iz pravljične najstniške podobe s televizijskih zaslonov je hitro postala dekle, za katerim se veliko praši. Tu so bile izzivalne podobe in golota v spotih, menjava številnih partnerjev je že legendarna in tu je zavzemanje za legalizacijo marihuane, ki jo je kadila tudi na odru, svoj denar pa je vložila v podjetje, ki prideluje kanabis.

Je predana podpornica LGBTQ-skupnosti in samo sebe predstavlja kot panseksualko. Med prioritete njenimi prioritetami je dobrodelnost, že leta 2013 je bila namreč med najbolj dobrodelnimi zvezdniki. Zavzemanje za pravice odrinjenih na rob družbe kaže na različne načine. Namesto da bi nagrado MTV za videospot Wrecking Ball prevzela sama, je na podelitev poslala 22-letnega brezdomca Jesseja, ki je zbrane glasbenike s svojim govorom ozavestil o problemih mladih brezdomcev v Los Angelesu. To je nadgradila z ustanovitvijo organizacije Happy Hippie Foundation, ki se bori za pravice mladih, odrinjenih na rob.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Očitno je zadnja leta po dolgem premoru spet prišel njen čas, saj je letos prejela tudi nagrado grammy za pesem Flowers, ki je podrla rekord na Spotifyju z največjim številom predvajanj v enem tednu vseh časov, s tem pa presegla dosedanji rekord, ki ga je imela južnokorejska senzacija BTS s skladbo Butter. Pesem je posvetila njenemu nekdan­jemu možu Liamu Hemswortu. V njej poje tudi »zgradila sva hišo in jo gledala, kako gori«, kar je verjetno spomin na veliki požar leta 2018, ki je pustošil po Kaliforniji in v katerem je pogorela tudi njuna hiša v Malibuju. Nekoč je izjavila, da je bil ravno požar povod, da sta se po dolgoletni zvezi končno odločila za poroko, saj sta bila tako ali drugače skupaj že od leta 2009. Spet drugje pravi, da je bil med drugim tudi požar razlog, da sta se potem po zgolj osmih mesecih ločila.

Njena botra Dolly Parton – oče je namreč slavni country pevec Billy Ray Cyrus, je njena velika oboževalka: »Dekle zna pisati, dekle zna peti, dekle je presneto pametno in spoštujem vse njene odločitve. Jaz sem v življenju veliko počela po svoje, zakaj ne bi smela tudi ona?« Miley pa o botri govori kot o vzornici in da je bila prav ona tista, ki jo je spodbudila, da s ponosom stoji za svojimi dejanji. Na vprašanje, kakšen nasvet bi dala sama sebi čez deset let, pa pravi: »Ostani v koraku s časom, izobražuj se, stalno razvijaj in bodi v stiku tudi z generacijo, ki prihaja. Kajti če ne boš, boš postala kot oče Billy Ray Cyrus, ki še danes nima wifija!«