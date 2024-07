Dua Lipa in njen oče skozi glasbeni festival spreminjata podobo Kosova

Dua Lipa in njen oče, Dukagjin, imata vizijo v očeh mednarodne javnosti spremeniti podobo Kosova kot vojne države. Predvsem skozi prizmo glasbe. V ta namen že od leta 2018 v Prištini, glavnem mestu Kosova, prirejata velik in živahen glasbeni festival, tak, ki je sicer značilen za Združeno kraljestvo.

Tam so festivali, kot sta Glastonbury in Reading, bistven del poletnega dogajanja, ki ljudem omogoča uživanje v glasbi, druženju in festivalskem vzdušju, danes poroča BBC. Ker so le redki mednarodni izvajalci bili pripravljeni nastopati na Kosovu, eni zaradi negativne podobe, drugi zaradi finančnih vidikov, je bilo v preteklosti priložnosti za izvedbo takšnih festivalov tam zelo malo.

AFP je v podpisu pod to fotografijo navedel, da, ko si enkrat tam, sploh ni razlike s festivali kot sta Coachella ali Glastonbury. FOTO: Armend Nimani/Afp

Dua Lipa, sicer rojena v Združenem kraljestvu priseljencema s Kosova, se je leta 2008 kot otrok preselila v Prištino. V nekaj letih se je močno povezala s svojo dediščino in začutila željo po predstavitvi potenciala Kosova kot kulturnega središča. »Želim spremeniti retoriko o tem, kaj ljudje mislijo o Kosovu in da je to vojno območje,« je pojasnila Dua za BBC.

Njen oče, Dukagjin, ki ima bogate izkušnje v industriji glasbenih dogodkov, je vedno sanjal o gostovanju velikega glasbenega festivala v svojem domačem mestu. Te sanje so se uresničile z lansiranjem festivala Sunny Hill leta 2018, ki je pomenil pomemben mejnik v njuni misiji preoblikovanja podobe Kosova.

Zgodovina Kosova je zaznamovana z burno preteklostjo, zlasti z vojno v poznih devetdesetih letih, ki je zahtevala več kot 10.000 življenj, ko se je regija borila za neodvisnost od Srbije. Kosovo je razglasilo neodvisnost leta 2008, vendar so rane zaradi konflikta ostale, podoba države je ostala prežeta z njeno nasilno zgodovino. Za Duo Lipo in njenega očeta je bila motivacija za začetek festivala Sunny Hill zelo osebna.

Ko se je Dua preselila v Prištino, je opazila odsotnost mednarodnih umetnikov in kulturnih dogodkov, na katerih je uživala v Združenem kraljestvu. To pomanjkanje kulturne izpostavljenosti jo je navdihnilo, da ustvari dogodek, ki bi ne le prinesel vrhunske glasbe na Kosovo, temveč tudi spremenil narativ vojnega območja v živahno in dinamično kulturno destinacijo.

Prvi dogodek festivala Sunny Hill leta 2018 je bil pomemben dosežek na njuni poti. Festival je privabil desettisoče obiskovalcev, ki so se poklonili ne le glasbi, temveč tudi odpornosti in duhu Kosova. Naslednje leto je Dua izkoristila svoje povezave, da je na festival pripeljala svetovne zvezde, kot sta Miley Cyrus in Calvin Harris, kar je še povečalo njegovo prepoznavnost in privlačnost.

FOTO: Armend Nimani/Afp

Z zvezdniki svetovnega kova se ni dvignil le status festivala, temveč je pritegnil tudi pozornost globalnega občinstva. Ta priliv mednarodnih obiskovalcev je močno vplival na kulturno pokrajino Kosova, saj je državo prikazal kot živahno in gostoljubno destinacijo.

Dukagjin Lipa, soustanovitelj festivala, je poudaril, da čeprav morda ne ponujajo razkošnih ugodnosti, ki jih pričakujejo nekateri umetniki, sta kakovost zvočne opreme in celotna izkušnja neprekosljiva. »Ko se pogovarjam z umetniki o prihodu, rečem: 'Poglejte, morda nimamo tekile, a verjemite mi, da boste imeli najboljšo zvočno opremo, ki jo je mogoče kupiti z denarjem'.«

Ta zavezanost odličnosti je pomagala Sunny Hillu, da se uveljavi v konkurenčnem svetu glasbenih festivalov in ga naredi za obvezen dogodek za ljubitelje glasbe po vsem svetu.

Sunny Hill Festival je tudi pomembna platforma za lokalne glasbenike, saj jim ponuja izpostavljenost in karierne priložnosti, ki so bile prej nedosegljive. Glasbeniki, kot je La Fazani, ki so večkrat nastopili na festivalu, so od tega imeli velike koristi. Fazani, ki je zmagal na nacionalnem televizijskem šovu, je omenil, da se morajo lokalni glasbeniki za zaslužek pogosto zanašati le na nastope v nočnih klubih. Festival pa jim ponuja priložnost nastopati pred tisoči, vključno z mednarodnimi glasbenimi strokovnjaki, ki bi lahko iskali nove talente. »Tukaj je veliko ljudi iz mednarodnih založb in upam, da sem padel v oči komu, ki mu je bilo všeč, kar počnem.«

Ameriška izvajalka Bebe Rexha na festivalu Sunny Hill. FOTO: Armend Nimani/Afp

Festival preko delavnic tudi spodbuja sodelovanja med lokalnimi in mednarodnimi umetniki. Njuna pobuda si prizadeva ustvariti trajno kulturno gibanje, kjer lahko umetniki delijo ideje in izkušnje in obogatijo lokalno glasbeno sceno. Končni cilj je vzpostaviti Sunny Hill ne le kot glasbeni festival, temveč kot kulturno institucijo, ki spodbuja umetniško rast in mednarodno sodelovanje. Letos je potekal od 24. do 28. julija. Med drugim so nastopili Bebe Rexha, Burna Boy, Stormzy in DJ Snake.

Po navedbah BBC je bilo okoli 40 odstotkov obiskovalcev tujcev, pri čemer ne gre pozabiti, da ima Kosovo veliko diaspore.

Nekateri izmed okoli 25.000 obiskovalcev, so pripotovali celo iz Chicaga v ZDA.

V preteklih letih je festival potekal v zaščitenem parku Gërmia, kar je sprožilo kritike o negativnem vplivu festivala na okolje. Letos in po načrtih tudi v prihodnje pa je potekal v vasi Bërnicë na obrobju Prištine. »Iz odlagališča odpadkov smo prostor spremenili v mestni park,« je za Balkaninsight dejala Lipa.

17 hektarov veliko območje, ki ga je občina Priština festivalu zagotovila za 99 let, je pripomoglo k rasti festivala.

Kosovo naj bi imelo najmlajše prebivalstvo v Evropi, saj naj bi bila več kot polovica populacije mlajše od 30 let.