Do 1. julija se mora zglasiti v zaporu

Steve Bannon, nekdanji svetovalec bivšega in potencialno tudi prihodnjega predsednika ZDA Donalda Trumpa ni najbolj navdušen, da bi odsedel svojo zaporno kazen. Že pred skoraj dvema letoma ga je zvezno sodišče v Washingtonu obsodilo na štiri mesece zapora, ker ni hotel pričati v kongresni preiskavi napada na Kapitol leta 2021. Sodišče mu je dovolilo, da je za čas pritožbenega postopka ostal na prostosti, sedaj pa se je postopek zaključil. Bannonu, ki se je izgovarjal, da so mu njegovi odvetniki svetovali, naj ne priča pred kongresom, so pritožbo zavrnili.

Trumpov svetovalec je bil sicer le prvih sedem mesecev njegovega predsedniškega mandata, nato pa je moral oditi zaradi različnih konfliktov z drugimi vodilnimi ljudmi v Trumpovi administraciji. Na ameriško vrhovno sodišče je naslovil prošnjo, da njegovo zaporno kazen začasno suspendirajo oziroma zamrznejo. Odločitev še ni bila sprejeta, vendar je malo verjetno, da bi mu vrhovni sodniki ugodili. Pred nekaj meseci so že zavrnili Petra Navarro, še enega nekdanjega Trumpovega svetovalca, ki so ga prav tako obtožili tako imenovanega zaničevanja kongresa.

Zaenkrat tako ostaja v veljavi odločba, saj menda Bannon ni predložil nobenih relevantnih razlogov, zakaj bi bil začetek prestajanja kazni odložen. Bannon se tako mora v najkrajšem času oziroma najkasneje do 1. julija zglasiti v zaporu v Danburyju v zvezni državi Connecticut, ki velja za zapor z nizkim varnostnim režimom, medtem ko si je Bannon med drugim želel takšno ali drugačno zaporniško institucijo z minimalnim varnostnim režimom.