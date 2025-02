Dolge sence izsiljenega poljuba

V finalu ženskega svetovnega prvenstva v nogometu leta 2023 so 20. septembra v Sydneyju Španke premagale Angležinje z 1:0. Predsednika španske kraljevske nogometne federacije (RFEF) Luisa Rubialesa je uspeh nogometašic tako ponesel, da je pred več kot 75.000 gledalci med podelitvijo zlatih kolajn na usta strastno poljubil Jennifer Hermoso; takrat 33-letna napadalka sicer pri zmagovitem zadetku ni sodelovala, ne kot strelka ne kot podajalka.

Zloglasni poljub so ovekovečili tudi z muralom v barcelonskem parku Glòries. FOTO: Bruna Casas/Reuters

A to je bil le najbolj viden del neprimernega predsednikovega vedenja tisti večer. Takoj po koncu tekme je namreč razposajeni Rubiales z eno roko kazal na igralke španske reprezentance, z drugo pa se je grabil za mednožje, medtem ko je ob njem stala takrat 16-letna hči španskega kralja Filipa VI. princesa Sofía, po svoji starejši sestri druga v vrsti za španski tron. Tudi to še ni bilo vse. Ko je Hermosova dejala, da poljuba ni pričakovala in da ji ni bil všeč, je Rubiales prišel v slačilnico ženske ekipe, objel napadalko in v šali dejal, da se bosta poročila na Ibizi.

Dandanes se takšno obnašanje seveda nikomur ne zdi primerno ali celo smešno, zato je predsednik RFEF že med vrnitvijo v Španijo objavil videosporočilo za javnost. »Opravičujem se, iz tega sem se nekaj naučil in razumem, da moraš biti, ko si predsednik, bolj previden,« je povedal. Vendar je bilo to premalo in tudi že prepozno. V podporo igralki so se začele demonstracije, na katerih so zahtevali predsednikov odstop.

Po incidentu se je proti Luisu Rubialesu obrnila vsa Španija, tudi ulica. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Še isti mesec so v znak podpore Jennifer Hermoso, ki je nekaj mesecev pozneje razkrila, da je istospolno usmerjena, vse igralke protestno zapustile reprezentanco, predsednika španske nogometne federacije so v en glas kritizirali španski politiki ne glede na siceršnjo usmeritev in tudi moški nogometaši ter klubi. Tako Rubialesu, predsedniku RFEF od spomladi 2018 in od spomladi 2019 tudi enemu od podpredsednikov evropske nogometne federacije Uefe ni preostalo drugega, kot da je 10. septembra odstopil. Tako španska kot evropska federacija sta mu za tri leta prepovedali delovanje v nogometu.

Napadalka španske reprezentance Jennifer Hermoso je nekaj mesecev po svetovnem prvenstvu razkrila, da je istospolno usmerjena. FOTO: Thomas Coex/AFP

Zdaj je 47-letni nekdanji branilec, ki je tri sezone igral tudi v španski prvi ligi, zaradi izsiljenega poljuba pristal še na sodišču. Sodijo mu zaradi spolnega napada na Hermosovo, Prejšnji teden sta dve njeni soigralki pričali, da je na letalu med letom Španijo jokala, sama pa je na zaslišanju povedala, da je bil poljub pred globalnim občinstvom izsiljen. Rubiales in njegovi sodelavci so potem pritiskali nanjo in njenega brata, da bi povedala, da je privolila v poljub, kakor je zatrjeval predsednik, ki na sojenju sicer še ni pričal.

Tožilstvo, Jennifer Hermoso in zveza španskih nogometašev zahtevajo za nekdanjega prvega moža tega najbolj priljubljenega športa na Pirinejskem polotoku poltretje leto zapora, 50.000 evrov globe in prepoved delovanja v športu. Rubiales, ločen oče treh hčera, se z obtožbami nepresenetljivo ne strinja in trdi, da je vse skupaj lov na čarovnice, ki ga izvajajo lažne feministke.

Sojenje za spolni napad ni edina pravna težava Luisa Rubialesa. FOTO: Chema Moya via Reuters

To niso edine težave z zakoni nekdanjega predsednika RFEF. Že od lanske spomladi je v preiskavi, ker da je bil vmešan v korupcijsko shemo, vredno 40 milijonov evrov, da bi tekme španskega superpokala, v katerem nastopata po dve najboljši ekipi v kraljevem pokalu in prvi ligi, igrali v Saudski Arabiji. Diktatura ob Perzijskem zalivu je znana po tem, da ji za pranje svoje podobe s športom, predvsem nogometom, ni škoda porabljati milijonov, na primer za najemanje nogometnih zvezdnikov v jeseni karier. Rubialesa so v okviru preiskave med drugim aretirali in preiskali njegovi domovanji v Španiji in Dominikanski republiki.