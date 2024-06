Domnevna resnična zalezovalka zaradi serije Baby Reindeer toži Netflix

Tisti, ki so si že ogledali Netflixovo serijo Baby Reindeer, so si jo zapomnili kot Martho Scott, a v liku vztrajne in premetene zalezovalke natakarja in (nesojenega) komika Donnya Dunna se je prepoznala resnična oseba. Ženska po imenu Fiona Harvey je včeraj na ameriško okrožno sodišče v Kaliforniji vložila tožbo proti Netflixu zaradi obrekovanja, namernega povzročitve čustvene stiske, malomarnosti in kršitve njene pravice do nadzora komercialne rabe identitete. Od podjetja za pretočne vsebine pričakuje 170 milijonov dolarjev odškodnine oziroma nekaj več kot 150 milijonov evrov.

Po prepričanju tožnice je bila navdih za serijo, ki jo je na podlagi domnevnih lastnih izkušenj ustvaril škotski igralec in komik Richard Gadd in tudi zaigral v glavni vlogi. Vlogo zalezovalke je dobila Jessica Gunning, ki je prepričljivo zaigrala lik skrajno nadležne, mestoma grozljive zalezovalke.

Ob Richardu Gaddu in Jessici Gunning je nastopila transspolna igralka Nava Mau. FOTO: John Nacion/AFP

Fiona Harvey se je javno identificirala kot navdih za serijo, vendar je zanikala, da bi bila zalezovalka, prav tako trditve, da je Gaddu poslala 41.000 elektronskih sporočil, na stotine glasovnih sporočil in 106 pisem, je poročal Guardian. V nedavnem intervjuju s Piersom Morganom je dejala: »Mislim, da mu nisem poslala ničesar. Morda je bilo nekaj elektronskih sporočil, šal, ampak to je to.« V tožbi proti Netflixu je med drugim navedeno, da laži, ki so jih prenesli več kot 50 milijonom ljudem po vsem svetu, vključujejo navedbe, da je bila Fiona Harvey dvakrat obsojena kot zalezovalka in da je spolno napadla Gadda. »Obtoženci so brez prestanka navajali te laži, ker je bila to boljša zgodba od resnice, boljša zgodba pa prinaša več denarja,« so med drugim navedli njeni odvetniki.

Vse se je začelo v pubu, z brezplačno skodelico čaja. FOTO: Netflix

Iz Netlixa so se odzvali, da stojijo za zgodbo Richarda Gadda. Ta je sicer v nedavnem intervjuju za Guardian dejal, da je nekatere podrobnosti nekoliko spremenil, da bi ustvaril dramatične vrhunce. »Čustveno je očitno zelo resnično: bil sem zalezovan in hudo zlorabljen. A smo želeli, da ostane serija v sferi umetnosti in zaščiti ljudi, na katerih temelji.« Serija Baby Reindeer je imela že v prvem mesecu več kot 60 milijonov gledalcev in pričakujejo, da bo ena od desetih največjih Netflixovih serij doslej ter ena od vodilnih nominirank za nagrade emmy.