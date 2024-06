Umetna inteligenca seje strah

Kot poroča Microsoft so ruski hekerji ustvarili kampanjo polno lažnih vsebin katerih tarča so bližajoče se olimpijske igre v Parizu. Med drugim so posneli lažni dokumentarec v katerem je glavni nastopajoči ameriški igralec Tom Cruise, ki v njem kritično govori o olimpijskem komiteju, Franciji in predsedniku Emmanuelu Macronu. Olimpijske igre se bodo zgodile 26. julija in bodo trajale do 11. avgusta, paraolimpijske igre pa od 28. avgusta do 8. septembra. Francoski predsednik je že pred meseci izrazil zaskrbljenost in napovedal, da se bo v času olimpijskih iger v športni dogodek z različnimi dezinformacijami vmešala Rusija, ki na igrah ne sme nastopiti, razen nekateri ruskih športnikov, ki bodo tekmovali kot nevtralni tekmovalci. Organizatorji so zavrnili tudi vse Ruske in Beloruske prostovoljce, ki so želeli sodelovati in pomagati pri organizaciji iger, kot so dejali zaradi varnosti.

Lažni posnetek s Cruisom nosu naslov Olimpijske igre so propadle, njegov glas in podoba pa sta produkt umetne inteligence. Prav tako lažno navajajo, da naj bi »film« nastal v produkciji Netflixa in naj bi ga kar s petimi zvezdicami ocenila tako New York Times kot tudi BBC. Mikrosoftov center za analizo groženj in lažnih vsebin je ocenil, da je videoposnetek narejen izjemno spretno in da so vanj njegovi ustvarjalci vložili veliko časa in denarja.

Videoposnetek je posnela skupina Storm-1679, ki je povezana s Kremljem, saj so za svoje naročnike že ustvarili nekaj lažnih posnetkov, ki podajajo zavajajoče informacije glede vojne v Ukrajini.

Informacije, ki jih širijo zdaj govorijo tudi o tem, da Parižani množično kupujejo premoženjska zavarovanja za svoja stanovanja, saj pričakujejo, da se bodo v času iger zgodili teroristični napadi in pa, da naj bi kar četrtino vstopnic gledalci že vrnili, saj jih je strah terorizma. Skratka olimpijske igre, kot prikazujejo, naj bi bile polom in veselo širijo strah in grožnje. Na posnetkih so lažni tudi grafiti iz Pariza, na katerih neznanci grozijo, da bodo pomorili Izraelske športnike. Več dokumentarnih posnetkov prikazuje napade teroristov na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972, v katerih je umrlo 11 članov izraelske olimpijske ekipe.

Rusija ima dolgo tradicijo pri tovrstni lažni propagandi, saj ko je tedaj še Sovjstska zveza leta bojkotirala olimpijske igre leta 1984 v Los Angelesu, so njeni agenti razdeljevali lažne letake olimpijskim komitejem v državah, vključno z Zimbabvejem, Šrilanko in Južno Korejo.

Druga ruska skupina, znana kot Storm-1099 ali Dvojnik, je ustvarila tudi lažno spletno stran v francoskem jeziku, na kateri trdijo, da je olimpijski komite skorumpirana organizacija in da bo v Parizu julija izbruhnilo množično nasilje. Lažne različice spletnih časopisov Le Parisien in Le Point predstavljajo Macrona kot politično osebnost, ki mu je vseeno za stiske, s katerimi se soočajo francoski državljani. Microsoft je napovedal, da pričakuje še bolj agresivne akcije. Očitno živimo v svetu v katerem bo meja med lažjo in resničnostjo vedno tanjša.