Dr. Renata Salecl: Imam pravico zapreti oči?

Vsekakor velika naloga, zato smo za pomoč pri razumevanju prosili prof. dr. Renato Salecl, filozofinjo in sociologinjo, ki nas je že v prejšnjem delu Izbira opozorila na kapitalistično-družbeno krilatico Bodi ti. Kaj ta pravzaprav pomeni? Ne nekaj svežega, avtentičnega, kot so morda ljudje začutili in si globoko oddahnili, nasprotno, to je odkrito spodbujanje radikalnega individualizma, ki pa človeka in družbo pustoši. Ljudje smo družbena bitja, mar ne, zato potrebujemo bližino, milino in ljubezen. Podarimo si jo. Da obstanemo. Na tej obli.

Spremljanje vsakodnevnega politično-družbenega dogajanja v državi je postalo zelo obremenjujoče, vse več ljudi se načrtno odmika od tovrstnih spektaklov, kar se mi zdi precej nevarno početje. Razumem sicer, da jih nasilna politika vznemirja, poglablja negotovost, spravlja v stisko, nekatere celo v brezup. Kako vi doživljate nenehne politične eskalacije, izbruhe koruptivnih zgodb, ki bržčas nikoli ne bodo dobile sodnega epiloga? Se tudi vas polašča temen nemir?

Ljudi popolnoma razumem in mislim, da je lahko ta posameznikova odločitev po odmiku – da niso pod nenehnim udarom medijev, še posebno družbenih – zdrava. Doumeti moramo, da se nam ob spremljanju politike sprožajo čustva, pa kakršnakoli že. Dandanes praviloma bolj negativna, kajti nenehno smo bombardirani z zastrašujočimi informacijami.

Seveda ne mislim, da je treba dogajanje ignorirati, kajti zelo dobro je biti informiran, se poglobiti tudi v širše aktivnosti v družbi. Ne zgolj dnevnopolitične, ampak se tudi ukvarjati z vprašanji, kam demokracija gre, zakaj se toliko držav obrača k populističnim in avtoritarnim voditeljem, zakaj se tako malo ukvarjamo s trajnostnim razvojem in zakaj zelo malo naredimo na področju podnebnih sprememb. To so globlja družbena vprašanja, s katerimi se ljudje morajo ukvarjati in biti čim bolje informirani.

Dobro pa je, da razumejo, kako družbena omrežja delujejo in kako vplivajo na njihovo čustvovanje. Zavedati se moramo, da