Dragotin prvega predsednika še ni na dražbi

Ogromna območja na severu in zahodu Afrike so bile v drugi polovici 19. stoletja in večino 20. stoletja pod kolonialno oblastjo Francije. Eden od vodilnih osebnosti dekolonizacije je bil v Franciji šolani Senegalec Léopold Sédar. V nekdanji kolonialni gospodarici je živel tudi po študiju, se boril v drugi svetovni vojni, sodeloval z uporniki proti okupaciji in se uveljavil kot intelektualec. Njegove ideje, da bi se francoske kolonije v zahodni Afriki konec 50. let preoblikovale v federacijo z močnim vplivom Francije, niso obrodile sadov. Leta 1960 je postal prvi predsednik ene od novonastalih držav, Senegala.

Kot se je predvsem v Afriki pogosto dogajalo, je Sédar vzpostavil avtoritarno enostrankarsko oblast, v kateri je sprva lahko uradno delovala le njegova socialistična stranka. Sčasoma je dovolil še komunistično in liberalno stranko, na oblasti pa je ostal do leta 1980, ko je odstopil. Bil je tudi pesnik, med drugim je napisal besedilo senegalske himne. Leta 1983 so ga kot prvega Afričana sprejeli med 40 tako imenovanih nesmrtnikov, članov francoske akademije, vrhovne institucije za francoski jezik.

Umrl je leta 2001 star 95 let v Franciji, kjer je živel zadnja leta. Ker je bil Sédar spoštovana osebnost tudi v svetovnem merilu, je dobil veliko odlikovanj in drugih daril. Pred kratkim se je njegov nakit, poleg odlikovanj tudi prstani, verižice, in ure, ki ga je imel v lasti zasebni zbiralec, znašel na dražbi. A so jo organizatorji prestavili, saj se je oglasila senegalska vlada, da hoče kupiti zbirko v celoti. »Prodajalec in jaz razumeva vznemirjenje v Senegalu zaradi prodaje. Zato sva se odločila, da dražbo prestavimo,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala organizatorica dražbe Solène Lainé.

Vendar dragocenosti Léopolda Sédarja še ni na varnem v njegovi domovini. O ceni se prodajalec še pogaja s senegalsko oblastjo – nakup je kulturnemu ministrstvo in veleposlaništvu v Parizu odredil sedanji predsednik Macky Sall – in če dogovora ne bo, bodo dragotine prvega predsednika končale na dražbi decembra.