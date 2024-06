Eminem z zadnjim trikom podira nove rekorde

Marshall Mathers, še bolj znan kot Eminem, dokazuje, da je mogoče tudi po enainpetdesetem letu dosegati enake ali še večje uspehe kot pri tridesetih. Takoj po izidu 31. maja se je njegov Houdini namreč povzpel v vrhove svetovnih lestvic v več kot trinajstih državah od Avstrije do Avstralije. Na britanski lestvici singlov je postal celo njegova najbolj predvajana pesem v prvem tednu – vse po megalomanski uspešnici Without Me (2002). Hkrati je postala edina ameriška skladba, ki se je na tej poziciji ohranila več kot en teden.

Po poročanju revije Forbes se je zdaj še kot prva v raperjevi karieri pojavila tudi na znameniti, najvplivnejši radijski Billboardovi lestvici najbolj poslušanih rock in alternativnih skladb v ZDA. Posledično seveda hitro postaja radijski hit, pa ne le v svetu hiphopa. Gre za naslovno pesem prihajajočega, že dvanajstega studijskega albuma The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

Vse poslal v tri krasne

Enemu najbolj oboževanih, kontroverznih in hkrati spoštovanih ameriških glasbenikov na svetu je uspelo ustvariti skladbo, ki gre takoj v uho. Mešanico preteklih uspešnic je namreč začinil z zelo znanim napevom iz zimzelenčice Steve Miller Banda Abracadabra (1982). Glavni navdih je sicer poiskal pri največjem iluzionistu vseh časov, sonarodnjaku Harryju Houdiniju, ki se je rodil pred sto petdesetimi leti. Z besedno zvezo »... and for my last trick!« (… in za svoj zadnji trik!), ki se pojavi v skladbi, je tudi začel oglaševati pesem še pred izidom.

V videospotu se spopade s svojim alter egom Slim Shadyjem, ki v sedanjost prispe iz leta 2002. FOTO: Facebook/Eminem

Kot je v njegovi karieri že običajno, so nekateri kritiki raperjevega Houdinija popljuvali, med drugim z besedami, da je iz pesmi Abracadabra naredil še večji cirkus, drugi pa hvalijo njegovo sposobnost mešanja starih uspešnic s sodobnimi provokacijami. V videospotu se verbalno spopade s svojim alter egom Slim Shadyjem kot popotnikom skozi čas, ki v sedanjost prispe iz leta 2002. V svojem slogu vse po vrsti pošlje v tri krasne, celo svojega spoštovanega mentorja Dr. Dreja in lastne otroke, ki jih označi kot razvajene pamže. Svojo edino biološko hčerko Hailie Jade Scott je sicer Eminem letos ganjeno pospremil pred oltar.