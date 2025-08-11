  • Delo d.o.o.
    Svet so ljudje

    Filmska zvezdnica odkrito o temačnem družinskem ozadju

    Ko je letos umrla njena mama, je filmska zvezdnica potrebovala več mesecev, da je bila pripravljena žalostno novico deliti z javnostjo.
    Leta 2001 je doživela skoraj usodno možgansko kap in zdravniki so ji takrat rekli, da obstaja le en odstotek možnosti, da preživi. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
    Galerija
    Leta 2001 je doživela skoraj usodno možgansko kap in zdravniki so ji takrat rekli, da obstaja le en odstotek možnosti, da preživi. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
    R. I.
    11. 8. 2025 | 13:00
    11. 8. 2025 | 14:50
    3:20
    A+A-

    Zaslovela je s kultno vlogo Catherine Tramell v filmu Prvinski nagon (1992), za katero je prejela številne kritiške pohvale, svoj položaj v svetu filma pa utrdila z nominacijo za oskarja v mafijski drami Kazino (1995). Njena kariera vključuje številne uspešne naslove, v katerih je vedno izstopala kot močna in samozavestna ženska, v nedavnem intervjuju za Guardian pa je Sharon Stone, ena najprepoznavnejših hollywoodskih igralk zadnjih treh desetletij, razkrila, da so jo od otroštva spremljale globoke travme.

    image_alt
    Preprosto genialna fatalka

    Ko je letos umrla njena mama Dot, je filmska zvezdnica potrebovala več mesecev, da je bila pripravljena žalostno novico deliti z javnostjo. »Kadar ljudje umrejo, me vedno najprej preplavijo občutki jeze,« je dejala novinarju Simonu Hattenstonu in priznala, da je dolga leta verjela, da jo mama prezira, kasneje pa je spoznala, da je bila mamina hladnost posledica njenih nepredelanih travm – njen oče je bil pedofil, ki je zlorabljal hčere, kar je zaznamovalo odnose v vsej družini.

    Kot se spominja Sharon Stone, je bila njena mama v zadnjih dneh naravnost besna na vse ljudi, hčeri je, denimo, zabrusila, »preveč govoriš, siliš me, da se ubijem«. Sedeminšestdesetletna igralka pravi, da je bilo to boleče, a zdaj ve, da je bilo to vse, kar je njena mama zmogla ponuditi v zadnjih trenutkih pred smrtjo. Na drugi strani ji je oče vselej stal ob strani. Poudarila je, da sta njegovi ljubezen in podpora omogočili, da se je naučila postavljati meje in ne popuščati ob krivicah ter se uveljaviti v »moškem svetu«.

    V Prvinskem nagonu FOTO: promocijsko gradivo
    V Prvinskem nagonu FOTO: promocijsko gradivo

    Spregovorila je tudi o svojem zdravstvenem stanju. Leta 2001 je doživela skoraj usodno možgansko kap in zdravniki so ji takrat rekli, da obstaja le en odstotek možnosti, da preživi. Ko se je začela njena kariera upočasnjevati, jo je filmska industrija skorajda pozabila – izgubila je številne ponudbe za vloge in se je morala znova dokazovati. Z veliko truda se je vrnila na filmska platna, dejavna pa je tudi na številnih drugih področjih. Pred kratkim se je preizkusila kot ustvarjalka v svetu vizualne umetnosti, prav tako je razstavila nekaj svojih slik.

    Na letošnji podelitvi zlatih globusov FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Na letošnji podelitvi zlatih globusov FOTO: Daniel Cole/Reuters

    Poleg igranja je aktivna v filantropiji, zlasti v boju proti aidsu kot dolgoletna ambasadorka fundacije za raziskave aidsa amfAR ter kot zagovornica pravic žensk in žrtev nasilja. V intervjuju je, denimo, opisala izkušnjo s producentom Harveyjem Weinsteinom, ki ga je spolnih napadov doslej obtožilo več kot osemdeset žensk.

    »Na neki zabavi me je vrgel čez sobo, me udaril, prijel za rit. Na dobrodelnih dogodkih se je spravljal name in me nadiral v zaodrju.« Dodala je, da je bilo to ponavljajoče se vedenje, ki ga je bilo takrat skoraj nemogoče prijaviti brez strahu pred povračilnimi ukrepi.

    Več iz teme

    Sharon StonefilmigralkaSvet so ljudjeHollywoodHarvey Weinstein

