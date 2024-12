Sharon Stone je v solzah priznala, da je premagala hudo obdobje

Šestinšestdesetletna igralka Sharon Stone je v solzah priznala, da bi si na začetku kariere želela slišati besede: »Uspelo ti bo.« Pred triindvajsetimi leti je zaradi možganske krvavitve skoraj izgubila življenje. Za BBC je povedala, da bi si takrat najraje na notranjo stran vek vtetovirala: »Tega še ne veš, ampak ti bo uspelo.«

Priznala je, da bi ji takšne besede v najtežjih časih veliko pomenile, še posebej takrat, ko ji je krvavitev preprečila, da bi lahko poklicala pomoč. Spominja se tudi trenutka, ko je v bolnišnici brala članek v reviji People o svoji bitki za življenje.

Do zdaj se ni povsem zavedala, kaj vse je prestala. Zaradi počene arterije v možganih je utrpela krvavitev in kap, možnosti za preživetje so bile zelo majhne. Po okrevanju se je morala znova naučiti osnovnih stvari, kot sta hoja in govor. Poleg tega je imela finančne težave in se borila za skrbništvo nad posvojenim sinom Roanom, ki ga je posvojila z bivšim možem Philom Bronsteinom. Svojo pot opisuje kot težko, a uspešno premagano.

Letošnja tema je odpornost

Na letošnji listi za BBC World Service 100 Women je tudi Sharon Stone, ki je razkrila, kaj zanjo pomeni odpornost. »Lahko se odločimo, da bomo stokali, ali pa izberemo veselje, mislim, da moramo vedno izbrati veselje. Treba je živeti tu in zdaj, tudi ko padeš, se moraš pobrati in iti naprej.«

Slavo je dosegla z vlogo v erotičnem trilerju Prvinski nagon (1992), ki jo je ustoličil kot seks simbol. Pogosto je bila zaradi tega tarča stereotipov, o čemer je tudi odkrito spregovorila.

Ameriška igralka Sharon Stone na dobrodelni večerji Fundacije za raziskave aidsa (amfAR) med tednom mode v Milanu 2012 FOTO: Stringer/Reuters

Kljub temu je svojo slavo izkoristila za zbiranje velikih vsot denarja za humanitarne namene, vključno z raziskavami HIV-a in aidsa. Ponosna je, da je mnenje, da je »zelo seksi«, uporabila za boj proti bolezni, zaradi katere so ljudje kaznovani zaradi svoje spolnosti. »Tudi mene so kaznovali zaradi moje,« dodaja.

Leta 2013 je za svoje delo na področju HIV-a in aidsa prejela Nobelovo nagrado za mir. Lani pa jo je Združenje dopisnikov pri Združenih narodih razglasilo za globalno državljanko leta. Po uspehu Prvinskega nagona je prejela nagrado zlati globus, za vlogo v filmu Casino (1995) pa je bila nominirana za oskarja za najboljšo igralko. Letos je v Italiji prejela nagrado stella della mole za svoje življenjsko delo v filmski industriji.

Novo poglavje njenega življenja je slikarstvo

Umetniška dela razstavlja in prodaja po vsem svetu, zanimanje za slikanje pa je razvila med pandemijo. Navdihnila jo je teta, ki je v domači kuhinji ustvarjala freske. Njen studio je poleg doma v Los Angelesu, dela pa opisuje kot »zelo velika«, drzna in impresionistična. Končnega izdelka si nikoli ne vizualizira vnaprej, temveč se prepusti ustvarjalnemu procesu, ki ga opisuje kot »poglobljenega in čudovitega«.

Sharon Stone sodobne čase sprejema na svoj način, tudi s pomočjo aplikacij za zmenke. Priznava, da je bila nekoč blokirana iz aplikacije bumble, ker so uporabniki mislili, da gre za lažni profil. Kljub temu ugotavlja, da »vsem nekaj manjka ... kemija. To je nekaj, kar moraš sam začutiti; tega skozi ekran ne moreš zaznati.«

Pravi, da je po možganski krvavitvi postala povsem drug človek. Zdaj lahko uživa hrano, na katero je bila nekoč alergična, poleg tega pa opaža spremembe v filmski industriji. »Nekoč so filmi, ki so jih ustvarjali moški, prikazovali ženske vloge, ki so izpolnjevale moške fantazije,« pravi. »Danes pa smo dosegli točko, kjer ženske vloge kažejo, kako bi se ženske v resnici obnašale v danih okoliščinah.«