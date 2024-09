Zakonca Douglas-Zeta-Jones praznujeta 80 in 55 let

Malokdaj se zgodi, da zakonca praznujeta rojstni dan na isti dan, še manjkrat, da sta oba zvezdi v filmskem svetu. Zato sta ameriški igralec Michael Douglas in angleško-ameriška igralka Catherine Zeta-Jones prav poseben par. Mož namreč danes praznuje okroglih osem desetletij, žena malo manj okroglih 55 let. Njun zakon je očitno uspešen, saj sta skupaj že več kot četrt stoletja in poročena od leta 2000, kar je za Hollywood tako rekoč neskončno dolgo. Imata sina Michaela in hči Carys Zeto, stara 24 in 21 let.

Čeprav je sin filmske legende, zvezdnika iz zlate dobe Hollywooda Kirka Douglasa – sina vzhodnoevropskih judovskih priseljencev v Združene države s pravim imenom Issur Danielovitch –, oče ni hotel, da bi Michael postal igralec. Seveda ga sin ni poslušal in je že v 70. letih stal pred kamero. V uspešni policijski seriji The Streets of San Francisco, ki smo jo kot Ulice San Francisca gledali tudi pri nas, je s Karlom Maldenom – sinom priseljencev iz Srbije in Češke s pravim imenom Mladen George Sekulovich – igral v letih od 1972 do 1977. Že v tem času je bil tudi zelo uspešen producent, saj je za film Let nad kukavičjim gnezdom (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) dobil oskarja za najboljši film; pravice za snemanje po knjigi, po kateri so film posneli, je dobil od očeta, ki jih je leta 1963 kupil od avtorja Kena Keseyja.

V 70. letih je Douglas produciral še eno tako kritiško kot finančno uspešnico. Nekaj dni pred prvo odmevnejšo nesrečo v jedrski elektrarni na Otoku treh milj v ameriški zvezni državi Pensilvaniji je v kina prišel Kitajski sindrom (The China Syndrome, 1979), v katerem je tudi odigral eno od stranskih vlog. Kot uspešen igralec v glavnih vlogah na velikem platnu se je uveljavil v 80. letih. Na začetku 90. let pa je odigral vlogo, po kateri bo kljub vsemu najbrž ostal najbolj znan, detektiva Nicka Currana, s katerim se v Prvinskem nagonu (Basic Instinct, 1992) kot mačka z mišjo igra fatalna bogatašinja, uspešna pisateljica in psihologinja Catherine Tramell, ki jo je upodobila Sharon Stone. Poleg producentskega oskarja za najboljši film ima Douglas tudi igralskega za najboljšo moško glavno vlogo. Dobil ga je za upodobitev karizmatičnega pohlepnega prekupčevalca z delnicami Gordona Gekka v filmu Wall Street (1987).

Kot filmski zvezdnik ima Douglas seveda precej burno življenje. Med drugim se je ločil s prvo ženo, se leta 1992 zdravil zaradi odvisnosti od alkohola in mamil, leta 2010 pa preživel raka na grlu. V zadnjih letih je v stranski vlogi znanstvenika Hanka Pyma zaigral tudi v nekaj uspešnicah, posnetih po Marvelovih superjunaških stripih.