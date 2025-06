Plavolasa lepotica na pesku Los Angelesa

V nadaljevanju preberite:

Kot vsaka generacija ima tudi generacija X svoje seksualne simbole. Takole na oko bi lahko rekli, da so v srce (predvsem moških) rojenih okvirno v letih od 1965 do 1980 najbolj segle tri igralke, najmlajša med njimi je Kanadčanka Pamela Anderson. A medtem ko za Američanko Sharon Stone in Italijanko Monico Bellucci velja, da sta, vsaj če hočeta, lahko pred kamero odlični – prva je konec koncev dobila zlati globus, emmyja in nominacijo za oskarja za glavno žensko vlogo –, Andersonovi to pripisuje le redkokdo. Odkar je v zgodnjih 90. letih zaslovela z vlogo plavolase in prsate reševalke C.J. Parker v seriji Obalna straža (Baywatch, 1989–2001), v kateri je nastopala v letih od 1992 do 1997, je bila obsojena na vloge, ki so zahtevale malo talenta in podobno količino oblačil.

Kako je njena kariera poletela, padla in se v zadnjih letih spet nekoliko vzpela?