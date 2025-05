Filmski streli v senci prave smrti

»Ob gledanju tolko streljanja je težko pozabiti na streljanje,« se glasi ena od kritik ob premieri neodvisnega vesterna Rust, ki je pred nekaj dnevi brez pompa prišel v ameriške kinematografe. Uvodna opomba se dotika tragične smrti direktorice fotografije Halyne Hutchins.

Žalostni dogodek s snemanja filma, zgodba se je štiri leta vlekla po sodiščih, v kritikih zbuja najostrejše obsodbe, češ da je film rojen iz nočne more, da je težko gledljiv, preklet s smrtjo in škandali, obeta se mu kajpak tudi finančni fiasko. Do njegoive vsebine so prizanesljivejši.

»Želim si, da ne bi nikoli ustvaril tega prekletega filma,« pa je v intervjuju za Guardian poudaril režiser Joel Souza.

Za 42-letno Halyno Hutchins je bil med snemanjem usoden naboj, izstreljen iz pištole, ki jo je imel v rokah glavni igralec in producent filma Alec Baldwin. V orožju bi morali biti slepi naboji, a bili so pravi in nihče ne ve, kako se je kaj takega lahko zgodilo. Orožarka Hannah Gutierrez-Reed je bila obposjena na 18 mesecev zaporne kazni, zvezdnik Baldwin pa je bil dvakrat obtožen nenamernega uboja, krivdo pa je vztrajno zavračal. Lani poleti sta bili obtožbi proti Bladwinu preseneltjivo ovrženi, družini pokojne direktorice fotografije je Baldwin plačal poravnavo. Dobiček od filma naj bi prejela vdovec Matthew Hutchins in njegov sin Andros.

A Souza se je na željo pokojničine družine vrnil k snemanju in dokončal preostanek filma. Snemanje se je nadaljevalo, preden je bil Baldwin oroščen kakršnekoli krivde.

Film po besedah režiserja govori ravno o posledicah nasilja in problematizira uporabo orožja. Svetovna premiera vesterna je bila lanskega novembra na mednarodnem festivalu Camerimage na Poljskem.