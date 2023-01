Ghislaine Maxwell: Zapor je ena najbolj grozljivih izkušenj

Iz zapora na Floridi, kjer služi 20-letno zaporno kazen zaradi novačenja mladoletnic za spolne usluge, je svoj prvi intervju dala Ghislaine Maxwell, 61-letna ljubica in desna roka spolnega iztirjenca Jeffreyja Epsteina. Medtem ko si je ta avgusta 2019 za rešetkami vzel življenje, je ona dobila priložnost za daljši videopogovor za britansko TalkTV. Največjo pozornost je vzbudila s trditvijo, da je razvpita fotografija, na kateri britanski princ Andrew objema 17-letno Virginio Giuffre, sama pa stoji v ozadju, lažna.

»Niti za trenutek nisem verjela, da je resnična,« je povedala o fotografiji iz leta 2001, ki je močno obremenila princa. »To je ponaredek … originala nikoli ni bilo in tudi fotografije ne. Videla sem le fotokopijo,« je izjavila. Pojasnila je še, da se ne spominja, da bi se par kdaj srečal, hkrati pa je pozneje izjavila, da kaj takšnega ni nemogoče, saj je Virginia večkrat potovala z Epsteinom.

Zadnje čase je slišati govorice, da vojvoda Yorški s svojimi odvetniki razmišlja o tem, da bi preklical poravnavo, ki jo je za neznano vsoto sklenil z zdaj 39-letno Giuffre. Govori se, da ji je v opravičilo in seveda nadaljnji molk ponudil okoli tri milijone funtov. Sodniki v kaj takšnega ne bodo privolili, pa je prepričana ameriška odvetnica Lisa Bloom, ki zastopa več Epsteinovih žrtev. Zanimivo je, da je Giuffre novembra lani odstopila od tožbe proti Alanu Dershowitzu, nekdanjemu profesorju prava na Harvardu. Po njenih prvotnih obtožbah je bil eden tistih, s katerimi se je zaradi Epsteinove prisile spustila v spolne odnose.

Novinarka Daphne Barack je Maxwell intervjuvala avgusta lani, celotna verzija pa bo zvečer predvajana v šovu Jeremy Kyle Live. Razvpita zapornica je med drugim povedala, da je zapor »ena najbolj barbarskih in grozljivih izkušenj, ki jih lahko doživi človek«. Kot pravi, se je sama v sebi povsem oddaljila od osebe, o kateri poročajo mediji. »Izgubila sem vse. Vendar ne razmišljam o denarju. Osredotočam se na to, da bi pomagala drugim. Edino, kar me drži pokonci in žene naprej, je prepričanje, da lahko še vedno nekaj dam.« Pomagati želi tistim, ki jih je spoznala v zaporu, če pa bo vojna v Ukrajini še trajala, bi lahko šla pomagat tudi tja, saj kot nekdanji urgentni zdravstveni tehnik obvlada tudi krizne situacije.