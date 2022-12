Harry in Meghan zavračata opravičilo tabloida

Britanski tabloid Sun se je teden dni po tem, ko je na račun vojvodinje Susseške objavil izjemno žaljivo kolumno, javno opravičil in umaknil besedilo. Vendar Harry in Meghan opravičila nista sprejela. »To je samo piarovska poteza, s katero želijo pritegniti pozornost,« menita in dodajata, da če bi uredništvo časopisa mislilo resno, bi stopilo v stik z Meghan.

Avtor sporne kolumne je razvpiti televizijski voditelj Jeremy Clarkson, ki slovi po duhovitosti, a tudi pretirano dolgem jeziku. Njegov sporni zapis je bil odziv na Netflixovo dokumentarno serijo Harry in Meghan, ki so jo predvajali pred slabima dvema tednoma in jo je britanska javnost nestrpno pričakovala. V njej sta kraljeva upornika kritizirala tudi sovražni odnos medijev do njiju. Clarkson je med drugim zapisal, da Meghan Markle »sovraži na celični ravni« in da »sanja o dnevu, ko bo (Meghan) prisiljena gola paradirati po ulicah vseh mest v Združenem kraljestvu, medtem ko bodo množice vzklikale 'sramota' in vanjo metale kepe iztrebkov«.

Njegova kolumna je sprožila veliko ogorčenje po državi. Britanska organizacija za medijske standarde (Ipso) je prejela več kot 20.000 pritožb, kar je največ po letu 2014, ko je bila ustanovljena. Med tistimi, ki so se distancirali od zapisanega, je tudi Clarksonova hči Emily. Njen oče je bil pred leti eden od treh voditeljev priljubljene avtomobilistične oddaje Top Gear, zdaj pa vodi kviz Milijonar, in kot zatrjujejo na televizijski mreži ITV, ga v tem trenutku ne nameravajo zamenjati.

»Pri časopisu Sun obžalujemo objavo prispevka, iskreno nam je žal,« so zapisali in kolumno odstranili s spletne strani in izbrisali iz arhiva. Clarkson se ni opravičil, je pa med drugim izjavil, da je »grozljivo, da je povzročil toliko bolečine«, in napovedal, da bo »v prihodnje bolj previden«.

»Medtem ko si javnost vsekakor zasluži, da publikacija obžaluje svoje nevarne komentarje, pa se midva ne bi znašla v tej situaciji, če Sun ne bi še naprej pridobival koristi na ta račun in izkoriščal sovraštva, nasilja in mizoginije,« je v imenu Harryja in Meghan izjavil njun tiskovni predstavnik. Pojasnil je, da bi bilo za vojvodinjo pravo opravičilo, če bi časopis spremenil svoj način poročanja in če bi etični standardi veljali za vse, da pa se žal tega ne morejo nadejati.