Italijanski evrovizijski upornik

Na letošnji Pesmi evrovizije v Baslu bo Italijo zastopal pevec ekstravagantnega videza Lucio Corsi, ki je že napovedal, da ne bo spoštoval strogih evrovizijskih pravil. Ta izvajalcem izrecno prepovedujejo, da bi igrali v živo. Razlogi so povsem tehnične narave, saj bi bilo časovno nemogoče poskrbeti, da bi vsak izvajalec na oder prinesel svoje glasbene instrumente in jih priključil na ozvočenje, saj bi to porušilo strogo zasnovan program, v katerem je vse predvideno do sekunde natančno. Enaintridesetletni kantavtor iz Toskane pa je odkril rešitev. Na odru bo zaigral na orglice, instrument, ki ga ni treba ozvočiti, občutlijvi mikrofoni pa odlično ujamejo njegov zvok.

Svojo gverilsko akcijo je napovedal v priljubljeni pogovorni oddaji na italijanski televiziji, ko je med pogovorom mimogrede iz žepa potegnil orglice in nanje tudi na kratko zaigral. To, kar še bolj bode v oči, pa je dejstvo, da v studijski verziji njegove skladbi Volevo essere un duro orglic ni slišati.

Njegova napoved je že razdelila ljubitelje evrovizije, novinarje in glasbenimi strokovnjake. Nekateri menijo, da gre za vprašanje umetniške svobode, in da je prav, da si je Corsi ne pusti vzeti. Predvidevajo, da bo prav njega poteza prinesla svežo energijo v tekmovanje, drugi pa opozarjajo, da je to lahko velik izziv tudi za organizatorje. Morda pa gre le za zbujanje pozornosti. Corsi s svojo skladbo sicer ni zmagal na festivalu v San Remu, nedvomno pa z ekscentrično pojavo in liričnim besedilom že pritegnil pozornost. Najbrž pa ni dvoma, da je našel recept za to, da bo prav njegov nastop med najbolj gledanimi.