Kdo je pevec, ki bo letos na Evroviziji zastopal Italijo?

Ker je Olly, zmagovalec Sanrema 2025, zavrnil povabilo italijanske televizije RAI, da bi s skladbo Balorda nostalgia zastopal Italijo na pesmi Evrovizije, bo v Basel odšel drugouvrščeni Lucio Corsi s skladbo Volevo Essere Un Duro. Zmagovalni rezultat je bil tako ali tako zelo tesen, saj je Olly prejel 23,8 odstotka glasov, Lucio Corsi pa 23,4 odstotka. Olly je razložil, da je pot na Evrovizijo zavrnil, ker bi rad ostal zvest sebi in svoji glasbeni poti, predvsem pa, ker ima prenatrpan urnik in koncertno turnejo.

In kdo je Lucio Corsi? Enaintridesetletni pevec in besedilopisec iz Toskane prihaja iz umetniške in kulinarične družine – njegova mama je slikarka, doma pa so imeli restavracijo. Z glasbo se je začel ukvarjati že zelo zgodaj, pisal je lastne skladbe in igral kitaro v več lokalnih skupinah.

Leta 2012 se je preselil v Milano, tam je začel samostojno kariero in oblikoval svoj značilni glasbeni slog. Leta 2017 je izšel njegov debitantski album Bestiario Musicale, izrazito konceptualna plošča, ki so jo navdihnile živali iz pokrajine njegovega otroštva Maremme. Urbanost Milana in toskanski griči so bili dobra kombinacija za glasbeni navdih.

V skladbah kombinira elemente folka in rocka, z nadrealističnimi besedili pa je postal eden najbolj cenjenih ustvarjalcev svoje generacije.

Tri leta pozneje je luč sveta ugledal drugi studijski album Cosa Faremo Da Grandi?, spremljal ga je vizualno dovršen video oziroma kratki film, delo režiserja Tommasa Ottomana. Leta 2023 je posnel album La Gente Che Sogna, v katerem obuja rock iz 70. let prejšnjega stoletja, ki je njegova velika strast. Prevzel je tudi modo iz tistega časa. V pesmih je raziskoval teme sanj, noči in domišljije. Še posebej so ga zanimale pravljice.

Novembra lani je predstavil singel Tu Sei Il Mattino. In zdaj bo ves svet spoznal njegovo pesem Volevo Essere Un Duro. Znan je tudi po tem, da ne mara stilistov, saj se za nastope najraje obleče kar sam. »Rad imam oblačila, ki vizualno pripovedujejo zgodbo o moji strasti do glasbe,« je dejal za revijo Vanity Fair. »Spomnim se, kako sem še kot najstnik listal revije, v katerih so bile fotografije Rolling Stonesov in Louja Reeda, in zdeli so se mi tako dobro oblečeni. To je bil res rock'n'roll.«

Kot je povedal, je način njegovega oblačenja – ne kupuje novih oblačil – tudi upor proti družbi, ki temelji na novih stvareh in pohlepu. »Glam rock je estetika, ki je niso ustvarili modni kreatorji, pač pa sami rockerji z veliko domišljije, in blišč na odru je pomemben, da pobegnemo iz sivega življenja.«