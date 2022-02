Jamal Edwards: Umrl zaradi nenadne bolezni

Raper, didžej, režiser in ustanovitelj spletne platforme SB.TV Jamal Edwards je leta 2014 pri 24. letih za delo na področju pop kulture, izobraževanja mladih in dobrodelnosti prejel odlikovanje reda britanskega imperija MBE. Po njegovih besedah priznanje pripada vsem mladim, ki ob vsej negotovosti, ki jih obkroža, včasih težko ostanejo pozitivni.

Kot ambasador Prinčevega sklada jim je pomagal z nasveti, kako uspeti v svetu posla – podobno kot je uspelo njemu. Prav tako se mu je zdelo pomembno ozaveščanje o duševnem zdravju; sam je priznal, da je imel pogosto težave s tesnobo. Odraščal je ob očimu in materi samohranilki, resničnostni zvezdnici Brendi Edwards (52), znani predvsem po nastopih v oddaji The X Factor leta 2019.

Vse je mogoče, če ostaneš zares predan

Njen sin – po njem je rodila še hčer – je že v najstniških letih z avtorskim delom in glasbenimi videospoti na youtubu dosegel velikanski uspeh, tudi finančni; imel je premoženje v vrednosti 10 milijonov dolarjev. Del zaslužka so mu prinesla sodelovanja z uveljavljenimi blagovnimi znamkami oblačil in avtomobilov.

Eden najbolj prodornih vplivnežev v svetovni glasbeni in modni industriji je rad ponavljal znane modrosti: »Ljudje, iskreno, vse je mogoče, če ostaneš zares predan. Nekateri gledajo stvari in se sprašujejo, zakaj. Jaz bi raje rekel – sanjaj o stvareh, ki jih nikoli ni bilo in se vprašaj, zakaj pa ne.« Leta 2013 je izdal knjižno uspešnico o tem, kako verjeti vase z naslovom Self Belief: The Vision To Be a Success on Your Own Terms. Kot je sporočila njegova mama, je umrl zaradi nenadne bolezni.