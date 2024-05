Kenijski alpinist, ki je želel na Everest brez kisika, četrta žrtev gore

»Nocoj se odpravljava na vrh. (...) Bilo je kar nekaj zabav v počastitev uspešnih vzponov, še posebej živahna je bila ob proslavljanju prve Kazahstanke, ki je prišla na vrh Everesta,« je pred nekaj dnevi na svojem instagramu objavil Joshua Cheruiyot Kirui, alpinist iz Kenije, šele drugi iz te države, ki se je namenil osvojiti najvišjo goro sveta. Ni mu uspelo. Truplo 40-letnega bančnika in športnika so našli približno 20 metrov pod vrhom Everesta, njegovega vodnika, 44-letnega Šerpo Nawanga, še iščejo.

Kirui je bil odločen osvojiti Everest brez dodatnega kisika: »Poskus brez kisika vključuje posebne priprave in tveganja, fizično je moje telo pripravljeno. Glede drugih tveganj sprejemam naslednje ukrepe,« je zapisal in sistematično opisal, kako je pripravljen na vse mogoče neprilike, vključno s kisikom, ki ga je za vsak primer nosil šerpa.

Trenutek resnice, ki je bil pred njim, je sledil velikemu fizičnemu, mentalnemu in časovnemu vložku, je dodal, pa tudi finančnemu; količina ničel, ki je bila potrebna, pomeni, da bom, ko pristanem v Keniji, lahko takoj razglasil bankrot, je v zabavnem zapisu dodal bančnik.

Čestitke in želje za srečo na objavi na instagramu so kmalu zamenjala sporočila sožalja. Kirui je bil ljubitelj narave, tekel je ultramaratone in imel za seboj precej zahtevnih alpinističnih vzponov, so med drugim sporočili iz banke, v kateri je bil zaposlen. Kot je pred vzponom povedal za BBC, je bila glavna priprava vzpon na Manaslu, osmo najvišjo goro na svetu, septembra lani, sicer pa je veliko plezal tudi v domačih, kenijskih gorah.

Nepal je letos izdal več kot 900 dovoljenj za svoje gore, od tega več kot 400 za Everest. FOTO: Reuters

Pod najvišjo goro sveta se sicer v tem času, ko je pomladna sezona, mešajo številna čustva. Nepalski gorski vodnik Šerpa Kami Rita se je v razmiku desetih dni drugič povzpel na Everest ter tako povišal število osvojitev na 30 ter postavil lastni rekord.

Včeraj je rekord postavila tudi Nepalka Phunjo Lama z najhitrejšim ženskim vzponom na Everest, saj je najvišjo goro sveta osvojila v 14 urah in 31 minutah. S tem je prejšnji rekord, ki je veljal od leta 2021, izboljšala za kar 11 ur.

Po drugi strani ta čas na gori iščejo vsaj štiri alpiniste, štirje so v sezoni že umrli. Lani se je na vrh Everesta povzpelo več kot 600 plezalcev, vendar je bila z 18 žrtvami to tudi najbolj smrtonosna sezona na gori. Nepal je letos izdal več kot 900 dovoljenj za svoje gore, od tega več kot 400 za Everest.