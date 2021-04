Kim Kardashian West: Tretjič ločena in še bogatejša

V družbi Jeffa Bezosa

S svojim kmalu tudi uradno bivšim možem Kanyejem Westom, s katerim imata štiri otroke. Fotografija je nastala maja 2015. FOTO: Shutterstock



Od Paris Hilton do kraje diamantov

Kraljica družbenih omrežijni več milijonarka, temveč milijarderka. To je razvidno z letošnjega seznama najbogatejših zemljanov, ki ga je v torek objavila poslovna revija Forbes. Vrhunska samopromotorka, ki ima na instagramu kar 213 milijonov sledilcev, se lahko pohvali s premoženjem, vrednim milijardo dolarjev; lani so njeno bogastvo opredeljevali z zneskom 750 milijonov dolarjev.Nizkorasla manekenka – visoka je le 157 centimetrov – igralka, scenaristka in poslovna ženska se je tako uvrstila na elitni seznam, kjer ji družbo delajo veljaki, kot stain njen kmalu uradno bivši mož, raper in poslovnež(43). Ta je bil na listi milijarderjev tudi prej s premoženjem v vrednosti 1,8 milijarde dolarjev. Vlogo za ločitev od že tretjega moža, s katerim imata štiri otroke, je Kim vložila februarja letos; poročena sta bila od leta 2014. Vzrok? Nepremostljive razlike.Kmalu trikratna ločenka, ki se po veroizpovedi opredeljuje kot predana kristjanka, politično gledano pa je pred petimi leti iz republikanskih vod zajadrala v demokratske, bogastvo plemeniti na podlagi spletnega oglaševanja svojih modnih in lepotnih linij v povezavi s televizijskimi oddajami in odmevnimi medijskimi škandali; svoj denar pametno vlaga tudi v nepremičnine. V času epidemije koronavirusa ji je uspelo animirati kupce na spletu, ki so pridno kupovali tako njeno kozmetiko kot spodnje perilo za oblikovanje postave.Njena globalna prepoznavnost in vzpon med najbogatejše zemljane sta se začela leta 2007, ko je prijateljevala sin skrbela za njeno stilsko podobo, nato z amaterskim pornografskim videom, ki sta ga posnela s takratnim fantom, ter z nastopi v resničnostni seriji o njeni družini Kardashian, se nadaljevala s tragikomično umetno povečano zadnjico pred desetimi leti in še okrepila z dramatično krajo njenih diamantov, predvajano v živo na instagramu.Še danes ni povsem jasno, ali je šlo za naključen ali skrbno zrežiran dogodek. Kardashianova, ki jo je revija Time že leta 2015 uvrstila na seznam najvplivnejših ljudi, je sicer le ena od kar 2755 milijarderjev na aktualni Forbesovi lestvici; prvouvrščeni Bezoz ima pod palcem kar 177 milijard, drugouvrščeni Musk pa 151 milijard dolarjev.