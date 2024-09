Japonski fiasko, da bi na vodstvene položaje imenovali več žensk

Kampanja, s katero so nameravali na Japonskem na vodilne položaje v podjetjih in industriji imenovati več žensk, je doživela hud udarec. Pokazalo se je, da je v nekaj več kot 1600 najuspešnejših podjetji v državi na vodilnih položajih zgolj trinajst žensk.

Preračunano to pomeni, da ženske vodijo zgolj 0,8 odstotka od 1643 podjetij, ki najviše kotirajo na tokijski borzi, podatki pa so oprti na finančne izkaze za proračunsko leto 2023. Raziskavo je opravila agencija Kyodo, kjer poudarjajo, da je napredek pri težnjah k povečanju vodstvene raznolikosti sila počasen, velike težave pa ima tudi japonska vlada s svojo zavezo oziroma nameni, da bi do konca tega desetletja ženske imele vsaj 30 odstotkov odločevalskih položajev.

Desetletje po tem, ko je takratni premier Šinzo Abe na generalni skupščini Združenih narodov povedal, da bo ustvaril družbo, v kateri bodo vse ženske blestele, se Japonska v mednarodnih primerjavah spolov v politiki in gospodarstvu še naprej kaže v izrazito slabi luči. Nižji odstotek žensk na vodilnih položajih naj bi od Japonske imeli le Južna Koreja in Kitajska, ena od študij pa je glede tega vprašanja Japonsko uvrstila na 27. mesto med 29 izbranimi razvitimi gospodarstvi.

So pa svetle izjeme, januarja je Mitcuko Tottori, nekdanja stevardesa, postala prva predsednica družbe Japan Airlines, julija pa je vlada Naomi Unemoto imenovala za prvo generalno tožilko. Leta 2021 je Tomoko Jošino postala prva predsednica največje japonske sindikalne organizacije Rengo.

Nove ankete kažejo, da je državna ministrica za ekonomsko varnost Sanae Takaiči med tremi kandidati, o katerih se pričakuje, da bodo v igri za vodjo vladne Liberalno-demokratske stranke konec tega meseca, s čimer se povečujejo možnosti, da bi Japonska dobila svojo prvo predsednico vlade. Strankarski zakonodajalci in redni člani bodo imeli besedo pri izbiri novega vodje, ki naj bi bil nato potrjen v parlamentu, v katerem prevladuje LDP.

Leta 2021 je bila Sanae Takaiči že kandidatka na volitvah za vodstvo Liberalno-demokratske stranke, vendar je bila na koncu izločena v drugem krogu. Zasedala je tudi več ministrskih položajev pod premierom Šinzom Abejem.

Sanae Takaiči je konservativka, ki nasprotuje istospolnim porokam in ločenim priimkom za poročene pare, uživa močno podporo med privrženci LDP, med kolegi pa je manj priljubljena.