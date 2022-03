Klofuta zasenčila podelitev

Najveličastnejši večer filmske industrije, vsaj ameriške oziroma hollywoodske, je gotovo tisti, ko podelijo najbolj prestižne nagrade. A v nedeljo zvečer je več pozornosti kot to, komu je ameriška filmska akademija podelila zlate kipce, znamenite oskarje, pritegnila klofuta velezvezdnika Willa Smitha enemu od podeljevalcev zlatih kipcev Chrisu Rocku, ker je užalil Smithovo ženo.

Rockova naloga je bila, da je podelil oskarja za najboljši dokumentarec; leta 2005 in 2016 je bil celo voditelj slovesnosti. Tokrat je trenutek, ko je stal na odru, izkoristil za to, da se je res neokusno norčeval iz povsem na kratko ostrižene igralke Jade Pinkett Smith. Njeno pričesko je komentiral z besedami, da komaj čaka na nadaljevanje filma G. I. Jane; v tem filmu iz leta 1997 si je igralka Demi Moore za vlogo vojakinje namreč skoraj do golega obrila glavo. A kratki lasje Jade Pinkett Smith niso posledica iskanja pozornosti ali zahteve kakšne filmske vloge, ampak alopecije, neozdravljive avtoimunske bolezni, katere posledica je izpadanje las.

Vzrok za izbruh Willa Smita je bilo norčevanje na račun pričeske njegove žene Jade Pinkett Smith. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Ob Rockovem duhovičenju glede njegove žene se je 53-letni Smith najprej režal, kamere pa so takoj ujele kisel obraz njegove 50-letne žene. Nato je eden največjih (ne samo) akcijskih zvezdnikov vstal in se napotil na oder proti poklicnemu kolegu. Skoraj 1,9 metra visoki Smith, ki ga je tudi primerno skupaj, je deset centimetrov nižjemu in precej lažjemu Rocku prisolil zelo močno in zvenečo klofuto. Potem se je vrnil na svoj sedež. Gledalci so naprej mislili, da je šlo za zrežiran dogodek, ko pa je Smith Rocku dvakrat jezno zavpil, da naj ime njegove žene ne pride več iz njegovih »pof****ih ust«, je dvorana onemela. Očitno šokirani Rock je takoj po dogodku občinstvu dejal, da je to »najveličastnejša noč v zgodovini televizije«. Ker v ZDA slovesnost zaradi možnosti raznih incidentov prenašajo z nekaj sekundami zamika, so Smithove kletvice na nekaterih televizijah uspeli na hitro izrezati, so jih pa slišali v drugih državah.

Trenutek, ko je prisotnim – in milijonom pred televizijskimi zasloni – zastal dih. FOTO: Robyn Beck/AFP

Tudi Smithu je bilo kmalu jasno, da je šel z nasiljem med slovesnostjo predaleč. Malo pozneje, med solzavim govorom, ki ga kje imel, ko je prejel oskarja za najboljšo moško vlogo, je dejal: »Rad bi se opravičil akademiji. Rad bi se opravičil tudi vsem drugim nominirancem.«

Ker je prejel oskarja za vlogo očeta legendarnih teniških igralk Venus in Serene Williams, ki slovi kot precej težavna oseba, v filmu King Richard, je Smith dodal: »Richard Williams je bil goreč zaščitnik svoje družine. Umetnost posnema življenje. Zdaj sem videti kot nori oče, kakršen je menda Richard Williams. Vendar zaradi ljubezni včasih storimo kaj norega.«

Ameriška filmska akademija je takoj sporočila, da ne dopušča kakršnegakoli nasilja. Ker je udarec seveda kazniv, je preiskavo dogodka začela tudi losangeleška policija. Vendar so policisti kmalu sporočil, brez omembe imen, da »oseba, vpletena v dogodek, ni vložila ovadbe«. A to ne pomeni, da si lahko Smith povsem oddahne, saj si lahko Rock še premisli in se odloči za kazenski pregon.