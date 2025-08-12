Knjiga o morilcu, ki je sovražil pohlep in korporacije

Pisec kriminalnih uspešnic James Patterson in preiskovalna novinarka Vicky Ward pišeta knjigo o umoru Briana Thompsona, izvršnega direktorja UnitedHealthcare, ki ga je lansko leto v New Yorku ustrelil mladi fant Luigi Mangione. UnitedHealthcare je največja ameriška zdravstvena zavarovalnica, Luigi Mangione, ki na sodišču še vedno čaka na sodbo, pa je diplomant elitne univerze v Pensilvaniji. Mnogi ljudje so Mangioneja videli kot junaka v boju proti korporativni nepravičnosti. »To je zgodba o ameriških sanjah, ki so šle narobe,« je Patterson odgovoril na vprašanje o čem bo pravzaprav govorila knjiga. »To je tudi zgodba o mladem uspešnem študentu, ki se spremeni v zloglasnega morilca in postane skorajda mučenik kapitalizma.«

27-letni Mangione se je na sodišču izrekel za nedolžnega. Ameriška državna tožilka Pam Bondi pa je v začetku letošnjega leta dejala, da je zveznim tožilcem naročila, naj zahtevajo smrtno kazen. Bojijo se, da bi bilo takšnih napadov na direktorje korporacij še več.

»Kot milijoni ljudi po vsem svetu sem tudi jaz napeto spremlja petdnevni lov na Mangioneja,« je dejal Patterson. Thompson je bil na poti na letno konferenco za vlagatelje svoje družbe v hotelu Hilton, ko ga je, kot so kasneje pokazali posnetki nadzornih kamer, od zadaj ustrelil zamaskiran moški. Na nabojih, najdenih na kraju zločina, so bile vgravirane besede »delay« (odložiti), »deny« (zavrniti) in »depose« (odstaviti). Gre za frazo, ki jo kritiki pogosto uporabljajo za opis domnevnih taktik zavarovalnic pri zavračanju kritja stroškov zdravljenja.

Umor je sprožil obsežno policijsko iskalno akcijo, ki je trajala pet dni. Preiskovalci so Mangioneja izsledili in prijeli 9. decembra v kraju Altoona v Pensilvaniji. Pri njem so našli pištolo, ki se je ujemala z orožjem z mesta zločina, dušilec in zvezek. Zapisi v zvezku naj bi razkrivali Mangionejevo sovražnost do zdravstvenih zavarovalnic in premožnih direktorjev. Tožilstvo je izpostavilo zapis iz oktobra 2024, ki naj bi opisoval namero »pospraviti« direktorja zavarovalnice. O Magioneju, ki je bil menda obseden s knjigo Johna Perkinsa o pohlepu z naslovom Confessions of an Economic Hit Man, naj bi kmalu posneli film. Govori se, da bo glavno vlogo v njem igral Timothée Chalamet.