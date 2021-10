Kraljica okarala svetovne voditelje

Potem ko se je britanski princ William v intervjuju za BBC pred prvo nagrado earthshot za rešitev planeta dotaknil tudi problema vesoljskega turizma in velikih svetovnih umov, ki bi prednostno morali reševati Zemljo, ne pa iskati novih krajev in možnosti za življenje, so tudi njegovo babico, kraljico Elizabeto II. slišali govoriti podobno. S svojimi izjavami se je prebila celo na vrh novic spletnega portala Guardiana.

Na odprtju velškega parlamenta v Cardiffu jo je bilo namreč v neformalnem klepetanju s snaho, vojvodinjo Cornwallsko in predstavnico velškega parlamenta Elin Jones – kar pa je bilo predvajano v živo –, slišati kritizirati svetovne voditelje zaradi njihovega nedejavnega naslavljanja podnebne krize. Dejala je, jo iritirajo posamezniki, ki »govorijo, a nič ne naredijo«.

»Neverjetno, kajne?« je začela. »Slišim vse mogoče o COP26, a še vedno ne vem, kdo pride. Vemo samo, kdo ne pride. Res zbuja jezo, da samo govorijo, vendar ničesar ne naredijo,« je bila jasna kraljica. Jonesova ji je pritrdila: »Natanko tako. Zdaj je čas za ukrepanje. Danes zjutraj sem na televiziji ujela vašega vnuka princa Williama, ki je rekel, da poleti v vesolje res nimajo smisla in da moramo rešiti Zemljo.« Kraljica ji je z nasmehom odvrnila: »Ja, sem brala o tem.«

Vrh na Škotskem zadnja priložnost

Kraljica se je v pogovoru namreč navezala na mednarodni podnebni vrh COP26, ki bo konec tega meseca v Glasgowu na Škotskem, udeležila pa se ga bo tudi sama še z nekaterimi člani kraljeve družine. Princ Charles, že desetletja zavzeti in glasni naravovarstvenik, ki je na podnebne spremembe opozarjal, še preden se je sploh kdo zavedal resnosti problema, je te dni za BBC prav tako dejal, da ga skrbi, da se bodo svetovni voditelji »samo pogovarjali«, ko se bodo srečali v Glasgowu. »Treba je tudi ukrepati na terenu,« je dejal in dodal, da je vrh na Škotskem »zadnja priložnost« za globalne ukrepe v zvezi s podnebnim zlomom.

Za zdaj je znano, da se bodo COP26 udeležili ameriški predsednik Joe Biden in člani držav G7, danes pa je po tednih obotavljanja udeležbo potrdil še avstralski premier Scott Morrison. Med tistimi, ki svojega zagotovila še niso dali, sta po poročanju Guardiana kitajski in ruski predsednik Xi Jinping in Vladimir Putin, indijski premier Narendra Modi in brazilski predsednik Jair Bolsonaro.