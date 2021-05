Laboratorijski diamanti: Ne le večni, ampak za vsakogar

Cena od 290 evrov navzgor

Šved Alexander Lacik, ki je na čelu podjetja Pandora zadnji dve leti, namerava diamante proizvajati s stoodstotno obnovljivo energijo. FOTO: arhiv Pandore



Tudi za svoje štiri otroke

Spremembo je sprožila skrb za okolje oziroma etičnost postopkov pridobivanja. »Diamanti niso le večni, temveč za vsakogar,« meni Pandorin direktor, Šved Alexander Lacik, ki dodaja, da je preusmeritev na alternative del trajnostne naravnanosti tega danskega podjetja. Laboratorijske diamante bo Pandora, ki ima kar 2.700 prodajaln po vsem svetu, ne nazadnje proizvajala za tretjino manj denarja.Po podatkih Antwerpenskega Svetovnega diamantnega centra (AWDC) je proizvodnja miniranih diamantov lani padla na 111 milijonov karatov. Največji upad – tudi zaradi pandemije koronavirusa – beležijo v Rusiji, Kanadi, Bocvani in Avstraliji. Sintetični diamanti so v letu 2020 dosegli proizvodnjo med šestimi in sedmimi milijoni karatov.Pandorine ustvarjajo v Veliki Britaniji, kjer bodo naprodaj najprej, predvidoma naslednje leto s ceno od 290 evrov navzgor. V množici stotih milijonov kosov nakita, kolikor ga prodajo letno, so imeli doslej malo diamantov. Lacik pričakuje, da bosta povpraševanje in prodaja narasla, ko bodo ljudje kupovali več nakita zase, ne le kot darila ob posebnih priložnostih, kot so zaroke in poroke.Po besedah Olye Linde, avtorice študije podjetja Bain & Company je na trgu prostor za obe različici diamantov, saj sta primerljivi po videzu in kemijski sestavi. Pri sintetični alternativi se sicer pojavlja pomislek, ker več kot polovico diamantov ustvarijo na Kitajskem s pomočjo elektrike na premog; v ZDA sicer stavijo pretežno na stoodstotni vodni pogon brez emisij.Lacik, ki je na čelu Pandore dve leti, poudarja, da si želijo postati nizkoogljično podjetje z diamanti, proizvedenimi s stoodstotno obnovljivo energijo. Pri tem ga vodi tudi osebna želja: »Imam štiri otroke. Ta planet bi rad nekega dne zapustil v boljšem stanju, v katerega smo ga pahnili v zadnjih petdesetih letih.«Po drugi strani na trgu naravnih diamantov, ki ostaja najmogočnejši, borci za človekove pravice odkrivajo vedno nove primere neetičnega ravnanja, povezanega z izkoriščanjem delavcev, vojaškimi konflikti in nelegalno preprodajo. To je težko izkoreniniti, saj so za mnoge ljudi minirani diamanti še vedno primarni vir dohodka.