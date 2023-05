Lavreatka, ki na družbenih omrežjih ne obstaja

Pravila nagrade Evropske unije za književnost, namenjene obetavnim književnikom iz sodelujočih držav v programu Ustvarjalna Evropa, so lani spremenili, namesto tropa zmagovalcev izberejo velikega zmagovalca. Letošnjo veliko nagrado so oznanili na leiziškem knjižnem sejmu: slavila je hrvaška pisateljica Martina Vidaić z romanom Stenice, ki ga je izdala založba Naklada Ljevak.

Leta 1986 z Zadru rojena pisateljica je doslej izdala štiri pesniške zbirke in dva romana. Ko je pred štirimi leti dobila nagrado Ivan Goran Kovačić za najboljšo pesniško knjigo, je medijem zaupala upanje, da ji bo nagrada pomagala pri obvladovanju birokracije in ji omogočila, da bi se lahko svobodno ukvarjala s pisanjem. Pozornost je vzbudil podatek, da zelo redko privoli v intervju in da ni prisotna na družbenih omrežjih.

V pogovoru za portal Novosti je pred dvema letoma povedala: »V Zagrebu živim že dve leti, a je to komaj kdo opazil. Moje neobstajanje na družbenih omrežjih je prostovoljno, nisem naklonjena niti drugim oblikam samopromocije (...) Biti na margini ima svoje prednosti, ne izgubljam časa z napornimi intervjuji in nastopi, malokdo od mene kaj pričakuje. Biti neodvisen je velik privilegij.«