Lech Walesa, nekdanji poljski predsednik, pozitiven na koronavirus

Nekdanji poljski predsednik in Nobelov nagrajenec za mir Lech Walesa je danes sporočil, da se je okužil s koronavirusom, čeprav je bil v celoti cepljen in je prejel tudi poživitveni odmerek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ne morem verjeti,« je danes na facebooku zapisal 78-letni Walesa. Povedal je, da ima hud glavobol in vročino. »Počutim se, kot da mi nekdo trga meso s kosti,« je dodal.

Walesa ima sicer že več let zdravstvene težave, lani pa je bil operiran na srcu.

Po izobrazbi je električar, med letoma 1980 in 1990 pa je bil predsednik sindikata Solidarnost in je kot delavski voditelj odigral ključno vlogo v boju proti komunističnemu režimu na Poljskem. Leta 1980 je namreč organiziral in vodil stavko 17.000 delavcev.

Komunistični režim je bil prisiljen Solidarnost priznati kot prvi in edini neodvisni sindikat v sovjetskem bloku, potem ko je pridobila na milijone privržencev po vsej Poljski.

Walesa je za vodenje Solidarnosti leta 1983 prejel Nobelovo nagrado za mir. Leta 1990 pa je postal prvi povojni demokratično izvoljeni predsednik Poljske.